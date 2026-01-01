Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για αρπαγή, εκβίαση και παράνομη διακίνηση αλλοδαπών – Ανάμεσά τους και ανήλικοι - Real.gr

Στον εντοπισμό και τη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται σε σοβαρή υπόθεση παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών, αρπαγής και εκβίασης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με προσωπικό του Κέντρου Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, προχώρησαν στη σύλληψη τριών αλλοδαπών ανδρών ηλικίας 23, 24 και 26 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών.

Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από τηλεφωνική καταγγελία για πιθανό περιστατικό αρπαγής τεσσάρων ατόμων. Στο πλαίσιο της άμεσης διερεύνησης, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας, τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης (31-12-2025), οι αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε μονοκατοικία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όπου διέμεναν οι συλληφθέντες.

Εντός υπνοδωματίου της κατοικίας εντοπίστηκαν έξι αλλοδαποί χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, εκ των οποίων οι τρεις ήταν ανήλικοι. Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα θύματα είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα από περιοχή του Νομού Έβρου και στη συνέχεια μετέβησαν με υπεραστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί, δύο εκ των δραστών τους μετέφεραν με αυτοκίνητο στη συγκεκριμένη μονοκατοικία, με τελικό σκοπό τη σταδιακή προώθησή τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι έξι αλλοδαποί κρατούνταν παρά τη θέλησή τους, τους είχαν αφαιρεθεί όλα τα χρηματικά ποσά που κατείχαν, ενώ σε βάρος τους ασκούνταν σωματική βία. Μάλιστα, οι δράστες φέρονται να βιντεοσκοπούσαν τις κακοποιήσεις και να αποστέλλουν το υλικό στις οικογένειες των θυμάτων, προκειμένου να αποσπάσουν εκβιαστικά επιπλέον χρήματα.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι παθόντες απελευθερώθηκαν και τέθηκαν υπό την προστασία των αρμόδιων αρχών, ενώ οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό τυχόν συνεργών.