Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για εκκρεμή διωκτικά έγγραφα και δύο για κλοπή πορτοφολιού από επιβάτη αστικού λεωφορείου - Real.gr

Τρία άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε βάρος τους εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα.

Η πρώτη περίπτωση αφορά 37χρονο Σύρο, φυγόδικο για παράνομη διακίνηση μεταναστών, που συνελήφθη σε εκτέλεση βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ναυπλίου.

Με ανάλογο βούλευμα, από το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 43χρονο Έλληνα, ο οποίος διώκεται για ναρκωτικά.

Τέλος, η τρίτη σύλληψη συνδέεται με 21 ετών Αλβανό που καταδικάστηκε σε φυλάκιση 1 έτους, με έκτιση της ποινής, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Στο μεταξύ, δύο βουλγαρικής καταγωγής γυναίκες (35 και 32 ετών) συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επειδή έκλεψαν, από επιβάτη αστικού λεωφορείου, πορτοφόλι που περιείχε 850 ευρώ. Τα χρήματα επιστράφηκαν στον παθόντα.