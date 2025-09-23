Θεσσαλονίκη: Διώκονται τρεις για λαθρεμπόριο αιθυλικής αλκοόλης και ενεργειακών ποτών - Real.gr

Διαχειριστής σε 97 εταιρείες ένας εκ των συλληφθέντων.

«Δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα και την Οργάνωση της Αγοράς των Πετρελαιοειδών, σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε βάρος δύο 46χρονων και ενός 41χρονου οι οποίοι έκαναν λαθρεμπόριο αιθυλικής αλκοόλης και ενεργειακών ποτών.

Η Αστυνομία, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και τις βουλγαρικές Αρχές διαπίστωσαν ότι και οι τρεις εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 46χρονος, είχε προβεί στην αγορά ακινήτου – αποθήκης που βρίσκεται σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης με περιορισμένη κίνηση ατόμων και οχημάτων ώστε να χρησιμοποιηθεί ως χώρος αποθήκευσης των προϊόντων για την περαιτέρω διακίνησή τους. Ο άλλος 46χρονος, είχε στην ιδιοκτησία του επικαθήμενο όχημα με το οποίο πραγματοποιούνταν οι μεταφορές των προϊόντων, ενώ για τις ανάγκες αυτές χρησιμοποιήθηκαν ακόμα ανυψωτικό μηχάνημα (CLARK), χειροκίνητο παλετοφόρο, καθώς και μηχανή απάντλησης υγρών.

Ο 41χρονος νοίκιασε από τους παραπάνω παράτυπα την αποθήκη μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού στη Βουλγαρία. Παράλληλα, για τον ίδιο διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για άτομο με προφίλ «αχυρανθρώπου», καθώς τυγχάνει ιδιοκτήτης – διαχειριστής σε συνολικά 97- εταιρείες διαφόρων μορφών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην αποθήκη πρωινές ώρες της 14ης Ιουλίου με την συνδρομή κλιμακίων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης και της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-50 πλαστικές παλετοδεξαμενές χωρητικότητας -1.000- λίτρων έκαστη, που περιείχαν αιθυλική αλκοόλη, συνολικής ποσότητας 48.450 λίτρων, από τις οποίες οι 29 βρίσκονταν έμφορτες εντός επικαθήμενου ρυμουλκούμενου οχήματος,

-37 πλαστικές παλετοδεξαμενές χωρητικότητας 1000 λίτρων έκαστη, που περιείχαν ενεργειακά προϊόντα που προσομοιάζουν σε διαλύτες, συνολικής ποσότητας 35.250 λίτρων, ανυψωτικό μηχάνημα – παλετοφόρο (CLARK), χειροκίνητο παλετοφόρο και μηχανή απάντλησης υγρών καυσίμων.

Το προσδοκώμενο κέρδος των μελών της εγκληματικής οργάνωσης τόσο από τη μη καταβολή των ανάλογων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αντιστοιχούν στις κατασχεθείσες ποσότητες των ανωτέρω προϊόντων, όσο και από το κέρδος της εμπορικής τους αξίας ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ.

Από το Γ΄ Τελωνείο Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της επαναδιύλισης των κατασχεθεισών ποσοτήτων ενεργειακών προϊόντων σε εταιρεία, οι κατασχεθείσες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης μεταφέρθηκαν για φύλαξη, ενώ τα λοιπά κατασχεθέντα αντικείμενα μεταφέρθηκαν στο Α΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης (αποθήκες Ο.Δ.Δ.Υ.). Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία»΄.

ΑΠΕ-ΜΠΕ