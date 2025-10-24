Quantcast
Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για παράνομη απόρριψη πίσσας στον Λαγκαδά - Real.gr
10:06, 24/10/2025
Για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο τρία άτομα σε περιοχή του δήμου Λαγκάδα, στη Θεσσαλονίκη. Οι συλληφθέντες είναι 32, 34 και 37 ετών και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια αστυνομικής περιπολίας εντοπίστηκε φορτηγό όχημα με οδηγό τον 32χρονο να απορρίπτει στο έδαφος φορτίο που περιείχε τρίμματα πίσσας, προερχόμενα από εργασίες απόξεσης οδοστρώματος. Στο σημείο βρισκόταν και εκσκαφέας, τον οποίο χειριζόταν ο 34χρονος, συμβάλλοντας στη συσσώρευση των απορριφθέντων υλικών.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν επί τόπου, ενώ λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη και ο 37χρονος, υπεύθυνος των εργασιών αντικατάστασης πίσσας και μέλος της αναδόχου εργολάβου εταιρείας, κατ’ εντολή του οποίου ενεργούσαν οι συνεργάτες του. ‘Οπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, η απόρριψη των αποβλήτων πραγματοποιήθηκε χωρίς την απαραίτητη άδεια από τις αρμόδιες αρχές και αντί να παραδοθούν σε αδειοδοτημένη εταιρεία ανακύκλωσης, όπως προβλέπεται από το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του έργου.

«Η παράνομη αυτή δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την αλλοίωση της γεωμορφολογίας και τη μεταβολή της στάθμης του εδάφους» σημειώνεται.

