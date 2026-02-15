Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για συμπλοκές έξω από δύο νυχτερινά κέντρα στο λιμάνι - Real.gr

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων ατόμων που ενεπλάκησαν στα επεισόδια.

Τρεις νεαροί ηλικίας 17, 18 και 20 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου για τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων σε συμπλοκές που σημειώθηκαν στις 4.30 χθες το πρωί έξω από δύο νυχτερινά κέντρα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Ο 17χρονος συνελήφθη επειδή μαζί με συνεργούς του προκάλεσαν σωματικές βλάβες με τη χρήση βίας σε δύο αλλοδαπούς ηλικίας 51 και 35 ετών σε συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο.

Λίγο αργότερα έξω από άλλο νυχτερινό κέντρο συνελήφθησαν ο 18χρονος και ο 20χρονος για τον τραυματιμό με αιχμηρών αντικειμένων 26χρονης και 38χρονου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων ατόμων που ενεπλάκησαν στα επεισόδια.