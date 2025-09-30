Θεσσαλονίκη: Τρία άτομα επιτέθηκαν σε 14χρονο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο - Real.gr

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 14χρονος μετά από επίθεση που δέχθηκε από τρία άτομα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό έγινε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην πλατεία Ναυαρίνου. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, τρία άτομα επιτέθηκαν στον 14χρονο και τον χτύπησαν. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλεύτηκε.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος ενός 17χρονου που ταυτοποιήθηκε ως ένας εκ των δραστών της επίθεσης, ενώ τα άλλα δύο άτομα αναζητούνται.