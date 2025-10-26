Θεσσαλονίκη: Βεβαιώθηκαν 332 τροχαίες παραβάσεις σε διάστημα μιας εβδομάδας - Οι 137 για υπερβολική ταχύτητα - Real.gr

Συνολικά 332 τροχαίες παραβάσεις βεβαίωσαν αστυνομικοί σε ελέγχους που έκαναν, στη Θεσσαλονίκη, από τις 17 έως τις 24 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά, βεβαιώθηκαν οι εξής παραβάσεις:

– 137 για υπερβολική ταχύτητα,

– 5 για αυτοσχέδιους αγώνες,

– 7 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

– 5 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

– 4 για στέρηση κρατικών πινακίδων,

– 10 για στέρηση σιγαστήρα εξάτμισης – θόρυβος,

– 1 για μέθη,

– 4 για παραβίαση σηματοδότη,

– 23 για οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή και

– 136 λοιπές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.