Θεσσαλονίκη: Ξάφρισαν σωρεία σπιτιών και καταστημάτων σε οκτώ μήνες - Real.gr

Έπειτα από μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου-Αναλήψεως, εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις κλοπών που τελέστηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, από την αστυνομική έρευνα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία οχτώ ατόμων, τα οποία ενέχονται, κατά περίπτωση, σε τρεις κλοπές από καταστήματα, μία κλοπή με τη μέθοδο της απασχόλησης, μία κλοπή έπειτα από διάρρηξη καταστήματος και μία κλοπή, έπειτα από διάρρηξη οικίας.

Τα προαναφερόμενα αδικήματα έλαβαν χώρα από τον Δεκέμβριο του 2024 έως τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Αφαιρέθηκαν, μεταξύ άλλων, κοσμήματα και τιμαλφή αξίας τουλάχιστον 2.500 ευρώ, διάφορα προϊόντα και ηλεκτρονικές συσκευές.

Οι σχετικές δικογραφίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.