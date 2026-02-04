Θεσσαλονίκη: Xειροπέδες σε 55χρονο καταδικασμένο σε 73 χρόνια κάθειρξη για απάτες από το 2001 - Real.gr

Καταδικασμένος σε συνολική κάθειρξη 73 ετών και 10 μηνών, με εννέα αποφάσεις δικαστηρίων της Βόρειας Ελλάδας για οικονομικής φύσεως αδικήματα, όπως απάτη και υπεξαίρεση, συνελήφθη στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 55χρονο, στον οποίο αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης πέρασαν, χθες το πρωί, χειροπέδες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι εννέα καταδικαστικές αποφάσεις εκδόθηκαν από τα Τριμελή Εφετεία Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και Θράκης, ενώ συνδέονται με πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν την περίοδο 1999-2001 στην Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, τα αδικήματα αφορούν τα εξής: υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, υπεξαίρεση αντικειμένων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που τα έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο, λόγω της ιδιότητός του ως εντολοδόχου, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, απάτη (κατά συναυτουργία και κατά συρροή, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια) και απάτη σε κακουργηματική μορφή.

Ο 55χρονος συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια δικαστική Αρχή.