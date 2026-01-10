Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε η κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος στην Περιφερειακή Οδό - 48ωρος αποκλεισμός και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το FlyOver - Real.gr

Λίγο πριν από τις οκτώ το πρωί ξεκίνησαν οι εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας Πανοράματος στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, με μπουλντόζες και ειδικά μηχανήματα να γκρεμίζουν τμήματα της κατασκευής.

Οι εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο της κατασκευής του Flyover και για την ασφαλή εκτέλεσή τους, από χθες το βράδυ στις 23:00 έχει τεθεί σε ισχύ 48ωρος αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος).

Αρχικά θα καθαιρεθεί η γέφυρα της καθόδου, και από τη Δευτέρα η κυκλοφορία θα διεξάγεται στην γέφυρα της ανόδου, με τρεις λωρίδες: η μία προς Πυλαία και οι δύο προς Πανόραμα. Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου τμήματος, η κυκλοφορία θα μεταφερθεί σε αυτό, επίσης σε τρεις λωρίδες με την ίδια κατανομή, προκειμένου να καθαιρεθεί και η γέφυρα της ανόδου.

Σύμφωνα με την Τροχαία:

– Από χθες έχει διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος της 1ης εξόδου προς την οδό Πρασακάκη του Α/Κ Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζων Κένεντυ και Ελαιώνων όπου τα οχήματα θα εισέρχονται εκ νέου στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ11. Επίσης, διακόπηκε πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την οδό Φωκά του Α/Κ Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Φωκά με ελεύθερη επιλογή κατευθύνσεων μέσω του κέντρου πόλης.

Σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου και από τις 06:00 εφαρμόζεται επιπροσθέτως αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της αερογέφυρας Πυλαίας – Πανοράματος και συγκεκριμένα:

Διακόπηκε πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Τζων Κέννεντυ (αερογέφυρα Πυλαίας – Πανοράματος) από το ύψος της παρόδου Ελαιώνων έως το ύψος της οδού Φωκά. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Ανοίξεως, Αμπελώνων, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατίας.

– Από ώρα 09:00 έως ώρα 17:00 του Σαββάτου (10-01-2026) προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, επί της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από το ύψος του Κόμβου Κ-13 (Νοσοκομείο Αγ. Παύλος) έως το ύψος του Κόμβου Κ-16 (Λαχαναγοράς). Συνιστάται, και δη στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων, η χρήση του οδικού άξονα Μοναστηρίου-Εγνατία-Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους.

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης

Έως ώρα 23:00 της Κυριακής (11-01-2026) δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων σε τμήματα των οδών:

-Κατσιμίδη, από την οδό Σκουφά έως την οδό Κ. Καραμανλή.

-Γ’ Σεπτεμβρίου, από την οδό Αγίου Δημητρίου έως οδό Εγνατία.

-Εθνικής Αμύνης, από την οδό Αγίου Δημητρίου έως την οδό Εγνατία.

Αλλαγές στο δρομολόγιο της λεωφορειακής γραμμής 58

Σε ισχύ έχουν τεθεί από χθες προσωρινές αλλαγές στις διαδρομές της γραμμής 58 «Διασταύρωση Χορτιάτη-Πανόραμα-Βενιζέλου», λόγω των εργασιών στην ευρύτερη περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Κ11 (Πυλαία), με καθαίρεση της γέφυρας Πανοράματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του ΟΣΕΘ η λεωφορειακή γραμμή κατά τη μετάβασή της από τον Σταθμό Μετεπιβίβασης Χορτιάτη προς την οδό Βενιζέλου θα ακολουθεί τη διαδρομή: υφιστάμενη διαδρομή – Λεωφόρος Κομνηνών – Μεγ. Αλεξάνδρου – αριστερόστροφος ελιγμός στην οδό Μαντζαρίδη – δεξιόστροφος ελιγμός στην οδό Πέτρου Λεβαντή – Σταδίου – αριστερόστροφος ελιγμός στην οδό Πυθαγόρα – δεξιόστροφος ελιγμός Θέρμης/Πανοράματος – Χαριλάου/Θέρμης – Στ. Καζαντζίδη – Ερατούς – Ισμήνης – Δελφών – Πρασακάκη – Εγνατία – Προφήτου Ηλία – υφιστάμενη διαδρομή.

Η λεωφορειακή γραμμή κατά την επιστροφή από την οδό Βενιζέλου προς τον Σταθμό Μετεπιβίβασης Χορτιάτη θα ακολουθεί τη διαδρομή: υφιστάμενη διαδρομή – Προφήτου Ηλία – δεξιόστροφος ελιγμός στην οδό Εγνατία – δεξιόστροφος ελιγμός στην οδό Ισμήνης – αριστερόστροφος ελιγμός στην οδό Ερατούς – Στ. Καζαντζίδη – Χαριλάου/Θέρμης – Θέρμης/Πανοράματος – Πυθαγόρα – Σταδίου – Πέτρου Λεβαντή – Μαντζαρίδη – Μεγ. Αλεξάνδρου – Λεωφόρος Κομνηνών – υφιστάμενη διαδρομή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ