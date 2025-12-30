Θεσσαλονίκη: Ξεριζώθηκαν 28 δέντρα από τους θυελλώδεις ανέμους – Ζημιές σε ηλεκτροφόρα καλώδια - Real.gr

Πτώση συνολικά 28 δέντρων και ζημιές σε ηλεκτροφόρα καλώδια, οι οποίες είχαν ως συνέπεια διακοπές ηλεκτροδότησης, είναι ο απολογισμός των ζημιών που προκλήθηκαν από τους θυελλώδεις ανέμους, που έπληξαν την Κυριακή αρκετές περιοχές του Δήμου Θέρμης. Έως και χθες, τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θέρμης επιχειρούσαν για να αποκαταστήσουν τις ζημίες.

Τα δέντρα έπεσαν στις περιοχές Θέρμη, Τριάδι, Νέα Ραιδεστός, Καρδία, Πλαγιάρι, Τρίλοφος, Αγία Παρασκευή, Ταγαράδες, Λακκιά και στο Κέντρο Υγείας Θέρμης, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θέρμης, Κωνσταντίνο Κουγιουμτζίδη, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις κλαδιά δέντρων έπεσαν πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Επίσης, στη Θέρμη, σε δύο περιπτώσεις, κάδοι ανακύκλωσης απορριμμάτων παρασύρθηκαν από τους ανέμους και έπεσαν σε σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα προκαλώντας ζημιές.

Για την αποκατάσταση των ζημιώνΜ τους εργαζομένους της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και άλλων διευθύνσεων συνέδραμαν 28 εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Θέρμης και Μίκρας.

«Στις μόνες περιπτώσεις, στις οποίες δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε, ήταν εκεί όπου κλαδιά δέντρων έπεσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Λόγω της επικινδυνότητας, σε αυτά τα περιστατικά παρεμβαίνουν μόνον τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ», ανέφερε κ. Κουγιουμτζίδης.