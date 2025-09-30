Quantcast
Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησε τη γυναίκα του επειδή άργησε να τον ξυπνήσει - Real.gr
real player

Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησε τη γυναίκα του επειδή άργησε να τον ξυπνήσει

10:42, 30/09/2025
Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησε τη γυναίκα του επειδή άργησε να τον ξυπνήσει

Ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με τριετή αναστολή, επιβλήθηκε σε έναν 58χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τη γυναίκα του, επειδή άργησε να τον ξυπνήσει.

Επιπλέον, με απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, θα αναγκαστεί να φύγει από την οικογενειακή εστία διαφορετικά θα εκτίσει την ποινή που του επιβλήθηκε. Εκτός από τον όρο της μετοίκησης, ο κατηγορούμενος απαγορεύεται να πλησιάσει τη σύζυγό του σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, όλα έγιναν την περασμένη Τρίτη στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού, όταν πήγε να ξυπνήσει τον σύζυγό της, ο οποίος είχε ξαπλώσει το μεσημέρι. Είπε ότι εκνευρίστηκε, γιατί είχε ραντεβού με γιατρό, και άρχισε να βρίζει και να φωνάζει, την άρπαξε από τα μαλλιά και την ξυλοκόπησε, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

LIVE: Η εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο

LIVE: Η εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο

11:50 30/09
«Βοήθεια με πυροβόλησαν»: Νέα στοιχεία για την επίθεση σε 38χρονο στη Δροσιά - Τι λένε μάρτυρες

«Βοήθεια με πυροβόλησαν»: Νέα στοιχεία για την επίθεση σε 38χρονο στη Δροσιά - Τι λένε μάρτυρες

10:27 30/09
Νετανιάχου: «Σε καμία περίπτωση» παλαιστινιακό κράτος - Ο στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας

Νετανιάχου: «Σε καμία περίπτωση» παλαιστινιακό κράτος - Ο στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας

11:40 30/09
Βασίλης Μπισμπίκης: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη στιγμή μετά το τρακάρισμα - Οι ποινές που αντιμετωπίζει - To τηλεφώνημα γυναίκας στο ΑΤ Φιλοθέης

Βασίλης Μπισμπίκης: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη στιγμή μετά το τρακάρισμα - Οι ποινές που αντιμετωπίζει - To τηλεφώνημα γυναίκας στο ΑΤ Φιλοθέης

08:58 30/09
Άγριος καυγάς έξω από σχολείο της Κω: Έπαιξαν μπουνιές μπροστά στα μάτια των συμμαθητών τους - BINTEO

Άγριος καυγάς έξω από σχολείο της Κω: Έπαιξαν μπουνιές μπροστά στα μάτια των συμμαθητών τους - BINTEO

08:40 30/09
Παράνομη η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη

Παράνομη η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη

11:33 30/09
Μαρίσσα Λαιμού: Τι έδειξε η νεκροψία για την αιτία του θανάτου της

Μαρίσσα Λαιμού: Τι έδειξε η νεκροψία για την αιτία του θανάτου της

08:29 30/09
ΒΙΝΤΕΟ: Σοκαριστική διάσωση γυναίκας στην Κίνα - Επιβίωσε 54 ώρες μέσα σε πηγάδι με φίδια και κουνούπια

ΒΙΝΤΕΟ: Σοκαριστική διάσωση γυναίκας στην Κίνα - Επιβίωσε 54 ώρες μέσα σε πηγάδι με φίδια και κουνούπια

11:25 30/09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

14:04 29/09
Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

13:45 29/09
Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

13:44 29/09
Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

12:46 29/09
Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

12:30 29/09
Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

12:15 29/09
Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

12:07 29/09
Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

11:08 29/09
Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

11:00 29/09
Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

10:51 29/09
Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

10:30 29/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved