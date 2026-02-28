Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του - Real.gr

Quantcast
Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του
Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του

10:24, 28/02/2026
Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του

Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε πρωινές ώρες σήμερα, στη Θεσσαλονίκη. Ένας άνδρας (αλλοδαπός), σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες χτύπησε άσχημα τη σύζυγό του, μέσα στο σπίτι τους, στο κέντρο της πόλης και μπροστά στα τρία ανήλικα ανίψια του.

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, έχοντας μώλωπες στο κεφάλι και στο σώμα, όπως αναφέρει το ΕΡΤnews.

Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ όπως φαίνεται είχε ποινικό παρελθόν, καθώς είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια φυλάκιση (έδινε το παρών σε αστυνομικό τμήμα).

