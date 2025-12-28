Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα – Απομακρύνθηκαν δύο ηλικιωμένοι - Real.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Κάτω Τούμπα.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Επταλόφου και η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 19:35.
Όπως αναφέρει το thesspost.gr, στο σημείο επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και ένα βραχιωνοφόρο.
Στον υπερκείμενο όροφο υπήρχαν άτομα, τα οποία έχουν απομακρυνθεί σε ασφαλές σημείο, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική πρόκειται για δύο ηλικιωμένους.