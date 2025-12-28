Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα – Απομακρύνθηκαν δύο ηλικιωμένοι - Real.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Κάτω Τούμπα.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Επταλόφου και η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 19:35.

Όπως αναφέρει το thesspost.gr, στο σημείο επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και ένα βραχιωνοφόρο.