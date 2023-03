Θεσσαλονίκη: Αλλαγές στο πρόγραμμα της 8ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης λόγω της τραγωδίας στα Τέμπη

Αλλαγές θα υπάρξουν στο πρόγραμμα της 8ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης μετά από την τραγωδία στα Τέμπη.

Σε ανακοίνωση του ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, επισημαίνει ότι «υπό το βαρύ τριήμερο εθνικό πένθος και με μεγάλο σεβασμό στο κοινό αίσθημα οδύνης», τροποποιείται το πρόγραμμα που είχε καταρτιστεί για τις 4 και 5 Μαρτίου, με αφορμή την έναρξη της κεντρικής έκθεσης της 8ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης με τίτλο «Being as Communion».

Σε αυτό το πλαίσιο, αναβάλλεται η περφόρμανς #the head | On becoming an animal, ενώ ακυρώνεται και η τελετή των επίσημων εγκαινίων το Σάββατο 4 Μαρτίου.