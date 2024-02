Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της El Al λόγω βίαιου επιβάτη

«Η El Al εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής στη βία και θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των επιβατών μας» προστίθεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Israel's national airline said that flight LY2522 was forced to make an emergency landing in Greece, where the violent passenger was taken off the flight in cooperation with local police.https://t.co/h3NHdf1oEV