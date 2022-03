Θεσσαλονίκη: Έξτρα ειδικές προβολές με το βλέμμα στην Ουκρανία στο 24ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Με το βλέμμα στραμμένο στην Ουκρανία και τις δραματικές στιγμές που βιώνει εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης προσθέτει δύο έκτακτες προβολές στο πρόγραμμά του.

Την Πέμπτη 17 Μαρτίου, στις 12:00, στην αίθουσα Τζον Κασσαβέτης, θα προβληθεί η ποιητική ταινία μυθοπλασίας «Toloka» του Μιχαήλ Ιλιένκο, με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται για να προλογίσει την ταινία, ο καταξιωμένος Ουκρανός σκηνοθέτης, ο οποίος φυγαδεύτηκε από το Κίεβο πριν από μερικές ημέρες, προκειμένου να ξεφύγει από τη φρίκη του πολέμου.

Η ταινία Toloka (2020) αντλεί έμπνευση από το ποίημα «That Catherine's hut is on the hill» (Εκείνη η καλύβα της Καταρίνα στον λόφο), που έγραψε ο εθνικός ποιητής της Ουκρανίας Τάρας Σεβτσένκο και αποτελεί μια κινηματογραφική αλληγορία για τα δεινά, τις συμφορές και το πείσμα επιβίωσης που έχει επιδείξει ο ουκρανικός λαός, καθώς και μια συμπυκνωμένη καταγραφή της σύγχρονης ουκρανικής ιστορίας.

Στην προβολή θα παρευρεθεί και ο σκηνοθέτης Φώτος Λαμπρινός, φίλος και συμφοιτητής του Μιχαήλ Ιλιένκο στο Κινηματογραφικό Ινστιτούτο της Μόσχας κατά τη δεκαετία του '60.

Η δεύτερη έκτακτη προβολή του Φεστιβάλ «Η Μεγάλη Ουτοπία» (2017) του Φώτη Λαμπρινού -ο οποίος θα το προλογίσει- θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Μαρτίου, στις 12:00, στην αίθουσα Τζον Κασσαβέτης, επίσης με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται στην περίοδο 1917-1934 της σοβιετικής ιστορίας, φέρνοντας στο φως άγνωστες πτυχές της μεγαλύτερης ουτοπίας που γνώρισε η ανθρωπότητα τον 20ό αιώνα. Ανάμεσά τους και ο Μεγάλος Λιμός του 1932 που επέβαλε το σταλινικό καθεστώς στην Ουκρανία, γνωστός και ως «Γολοντομόρ», που προκάλεσε τον βασανιστικό θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων.

Μετά το τέλος και των δύο προβολών, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση των δημιουργών με το κοινό.

Όπως είχε ανακοινωθεί από την αρχή της φετινής διοργάνωσης, στο 24ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης προβάλλονται επίσης και διαδικτυακά οι ταινίες «Σπίτι από θραύσματα», του Σάιμον Λέρενγκ Βίλμοντ, «Το F@ck This Job» της Βέρα Κριτσέφσκαγια και «Τα Χαρακώματα» του Γάλλου πολεμικού ανταποκριτή Λου Μπιρό.