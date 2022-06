Thessaloniki Future Thinking Dialogues 2022: Αναδεικνύει τη δυναμική της Βορείου Ελλάδος σε πυλώνα συνεργασίας, ανάπτυξης και καινοτομίας

Η Θεσσαλονίκη, η οποία για άλλη μια χρονιά φιλοξενεί το TFTD, έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας και τεχνολογίας, αποτελώντας παράλληλα έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και διαμορφώνοντας έναν ουσιαστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, διοργανώνει σε υβριδική μορφή στις 27 & 28 Ιουνίου, το “Thessaloniki Future Thinking Dialogues 2022” (TFTD), με σκοπό την ανάδειξη της δυναμικής της Βορείου Ελλάδος σε πυλώνα συνεργασίας, ανάπτυξης και καινοτομίας.

Το TFTD, αποτελεί μια θεσμική πρωτοβουλία του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, με αφετηρία το 2021, η οποία φέτος επανέρχεται δυναμικά, για να τονίσει τον ρόλο της εκπαίδευσης ως ενός συνδετικού κρίκου σε ένα συνολικό κοινωνικό, οικονομικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα. Σε αυτό το πλαίσιο, το TFTD, λειτουργεί ως μια πλατφόρμα ανοιχτού διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων και κατάθεσης προτάσεων σε καίρια ζητήματα που αφορούν στα επιχειρηματικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά οικοσυστήματα μέσα από μια καινοτόμο και θεμελιώδη προσέγγιση για τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Η Θεσσαλονίκη, η οποία για άλλη μια χρονιά φιλοξενεί το TFTD, έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας και τεχνολογίας, αποτελώντας παράλληλα έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και διαμορφώνοντας έναν ουσιαστικό ρόλο στις εξελίξεις. Σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον η σημασία της δικτύωσης στη βάση του οικοσυστήματος, που βρίσκεται η τοπική κοινωνία αποτελεί ανάγκη και οδικό χάρτη ευρύτερου μετασχηματισμού. Εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρηματικότητα και κοινωνία είναι ένας κοινός τόπος όπου γεννώνται ιδέες και υλοποιούνται στρατηγικές με όφελος που επιστρέφει στον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτές οι αλλαγές εγείρουν ανησυχίες σε μια κοινωνία που αναζητά και διαμορφώνει νέα μοντέλα και πρακτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης για να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις.

Ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Νικόλαος Μπακατσέλος, αναφερόμενος στο Thessaloniki Future Thinking Dialogues (TFTD), δήλωσε: “H εκπαίδευση αποτελεί διαχρονικά τον κινητήριο μοχλό και σημείο αναφοράς για ένα παρόν και μέλλον το οποίο διέπεται από βιωσιμότητα και ανάπτυξη, διατρέχοντας τα οικοσυστήματα σε όλες τις εκφάνσεις τους, ερευνητικές, οικονομικές και επιχειρηματικές. Με αυτό ως γνώμονα, το 2ο Thessaloniki Future Thinking Dialogues, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη μέσα από ένα ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο, έρχεται να αναδείξει αυτόν τον ζωτικής σημασίας ρόλο της εκπαίδευσης, της ευρύτερης διασυνδεσιμότητας της κοινωνίας μας και της προοπτικής.”

Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηλίας Σπυρτούνιας, υπογράμμισε: “Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο αντιλαμβανόμενο τις προκλήσεις της εποχής, επιδεικνύει γρήγορα αντανακλαστικά και μέσα από δράσεις όπως είναι το Thessaloniki Future Thinking Dialogues, προετοιμάζει την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που έρχονται”.

Σημαντικές προσωπικότητες από την επιχειρηματική, ακαδημαϊκή και πολιτική κοινότητα, που θα δώσουν το «παρών», με φυσική ή διαδικτυακή παρουσία, στο “Thessaloniki Future Thinking Dialogues” μεταξύ των οποίων είναι οι:

-Andreas Schleicher, Director for Education and Skills, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

-Allan E. Goodman, President & CEO, Institute of International Education

-Louis Soares, Chief Learning and Innovation Officer, American Council on Education (ACE)

-Allyson Parco, Research Analyst, Center for Universal Education, Brookings Institute

-Michael J. Schoenfeld, Vice President for Public Affairs and Government Relations, Duke University

-Scott Ralls, President, Wake Technical Community College

-Robert I. Lerman, Fellow, Urban Institute and Founder, American Institute for Innovative Apprenticeship

-Siria Taurelli, Senior Human Capital Development Expert and Coordinator for Governance and Quality Assurance, European Training Foundation

-Steve Stevens, Coordinator, DO! Ghent University

-Brian J. Schilling, Director, Rutgers Cooperative Extension

-Εύα Καϊλή, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

-Θέμις Χριστοφίδου, Γενική Διευθύντρια Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

-Περικλής Μήτκας, President, Hellenic Authority for Higher Education

-Σοφία Ζαχαράκη, Υφυπουργός Τουρισμού

-Σπύρος Πρωτοψάλτης, Διοικητής Δ.ΥΠ.Α

-Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

-Σταύρος Καλαφάτης, Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας-Θράκης

-Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης