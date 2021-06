Θεσσαλονίκη: Προσωρινή αναστολή της διάθεσης δωρεάν self test αποφάσισε ο ΦΣΘ

Σε προσωρινή αναστολή της διάθεσης των δωρεάν self tests προχώρησαν τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης ακολουθώντας απόφαση που έλαβε χτες βράδυ σε έκτακτη συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με εκπροσώπους του ΦΣΘ, αιτία για την απόφαση αυτή αποτέλεσε ανάρτηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Άκη Σκέρτσου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης στην οποία ανέφερε ότι η κυβέρνηση δρομολογεί τη διακίνηση των self tests από άλλα κανάλια διάθεσης. Ο ΦΣΘ έκανε γνωστό ότι θα εξετάσει την οριστική διακοπής της διάθεσης των δωρεάν self tests σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Ιουνίου. Να σημειωθεί ότι κυβέρνηση και φαρμακοποιοί είχαν συμφωνήσει να διατίθενται τα δωρεάν self tests από τα φαρμακεία κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και η συμφωνία αυτή είχε πάρει παράταση μέχρι τις 19 Ιουνίου.

Εξηγήσεις για την απόφαση αναστολής διάθεσης των δωρεάν self tests επιχείρησε να δώσει, στη διάρκεια συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος του ΦΣΘ, Διονύσης Ευγενίδης , ο οποίος χαρακτήρισε προσβλητική την ανακοίνωση του κ. Σκέρτσου και ζήτησε να την ανασκευάσει και να ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι δεν προτίθεται να παραχωρήσει τη διάθεση των self tests στα σούπερ μάρκετ.