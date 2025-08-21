Quantcast
Θεσσσαλονίκη: Ανήλικοι επιτέθηκαν με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο - Τρεις τραυματίες - Real.gr
real player

Θεσσσαλονίκη: Ανήλικοι επιτέθηκαν με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο – Τρεις τραυματίες

08:15, 21/08/2025
Θεσσσαλονίκη: Ανήλικοι επιτέθηκαν με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο – Τρεις τραυματίες

Επίθεση από τέσσερις ανήλικους δέχτηκε τουριστικό λεωφορείο με Σέρβους τουρίστες χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα,σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:30 όταν τέσσερις ανήλικοι, επί της Εγνατίας Οδού λίγο πριν την έξοδο για παλαιά ΕΟ Θεσσαλονίκης-Βεροίας, άρπαξαν πέτρες και τις έριξαν πάνω στο τουριστικό λεωφορείο.

Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας ήταν να σπάσουν τζάμια και να τραυματιστούν ευτυχώς ελαφρά τρία άτομα, ανάμεσά τους και ο δεύτερος οδηγός του λεωφορείου ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Οι άλλοι δύο δεν χρειάστηκαν διακομιδή σε νοσοκομείο καθώς ήταν πιο ελαφρά τραυματισμένοι.

Για το περιστατικό η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε δύο προσαγωγές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved