Θλίψη στην Άρτα: 28χρονη έγκυος κατέληξε μετά από χορήγηση αντιβίωσης - Διατάχθηκε ΕΔΕ - Real.gr

Στο Νοσοκομείο Άρτας άφησε την τελευταία της πνοή μία 28χρονη εγκυμονούσα, μετά από αλλεργικό σοκ που προκλήθηκε από τη χορήγηση αντιβίωσης στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου.

Η νεαρή γυναίκα είχε φτάσει στο νοσοκομείο με πόνους. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες της χορηγήθηκε αντιβίωση και λίγα λεπτά αργότερα προκλήθηκε αλλεργικό σοκ, αναφέρει το epiruspost,

Η επιδείνωση της υγείας της υπήρξε ραγδαία με αποτέλεσμα να εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Για 24 περίπου ώρες έγινε υπεράνθρωπη προσπάθεια από τους γιατρούς για να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Η διοίκηση του νοσοκομείου έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της εγκύου από την αλλεργική αντίδραση.