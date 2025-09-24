Θλίψη στην Καβάλα: Πέθανε η πολύτεκνη μητέρα που εργαζόταν στην καθαριότητα και είχε γίνει viral στο TikTok - Real.gr

Θλίψη προκάλεσε στην Καβάλα ο θάνατος πολύτεκνης υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου. Σύμφωνα με το kavalanews,gr, η Ελένη Καρασταμάτη εξέπνευσε σε ηλικία 57 ετών. Η άτυχη γυναίκα είχε γίνει viral στο TikTok μέσα από ένα βίντεο κατά τη διάρκεια της εργασίας της στο τμήμα αποκομιδής απορριμμάτων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, η 57χρονη βρισκόταν σε άδεια και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της, από συγγενικό της πρόσωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kavalapost.gr, ήταν μητέρα τεσσάρων παιδιών, και όπως όλα δείχνουν «προδόθηκε» από την καρδιά της. Ήδη έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης, η οποία αναμένεται να «δείξει» τα ακριβή αίτια θανάτου.

«Παράδειγμα υπαλλήλου που τίμησε το καθήκον »

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατο της Ελένης Καρασταμάτη, εργαζόμενης στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας και μητέρας τεσσάρων παιδιών. Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο στην οικογένειά της όσο και στον Δήμο μας, τον οποίο υπηρέτησε με συνέπεια, εργατικότητα και ήθος», αναφέρει ο δήμαρχος Καβάλας.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η 57χρονη «υπήρξε παράδειγμα υπαλλήλου που τίμησε το καθήκον και με την καθημερινή της παρουσία ανέδειξε τη σημασία της προσφοράς κάθε εργαζομένου στην ποιότητα ζωής της πόλης μας. Παράλληλα, ως μητέρα, κατόρθωσε να συνδυάσει την οικογενειακή μέριμνα με την επαγγελματική της ευθύνη, στοιχείο που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την αξία της».

«Εκ μέρους του Δήμου Καβάλας, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τα παιδιά της και τους οικείους της», καταλήγει.



