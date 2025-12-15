Θρίλερ με την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στο Ηράκλειο: Ψάχνουν να βρουν ένα ίχνος του - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το Ηράκλειο το βράδυ της περασμένης Κυριακής.

Ο νεαρός γιατρός με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη εργαζόταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Κρήτης, μέχρι που τα ίχνη του εξαφανίζονται μυστηριωδώς πριν από μία εβδομάδα και έκτοτε δεν τον έχει δει κανείς.

Λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή του οι αρχές εντόπισαν το αυτοκίνητό του εγκαταλελειμμένο και με ανοιχτά παράθυρα, στο ύψος του Φρε Χανίων. Τα παράθυρα του αμαξιού ανοιχτά και κανένα σημάδι ζωής από τον Αλέξη.

Ο πατέρας του, ήταν και αυτός που δήλωσε την εξαφάνισή του. Όπως είπε ο ίδιος, στο MEGA, ο γιος του, λίγες ώρες πριν, τον είχε πάρει τηλέφωνο ανήσυχος, ζητώντας του να βρεθούν από κοντά και να μιλήσουν και εκείνος. Την ίδια ώρα, κάνει λόγο για συστηματική φαρμακευτική αγωγή του γιου του, την οποία διέκοψε εδώ και λίγους μήνες.

«Είναι ένα καλοσυνάτο παιδί»

Οι συνάδελφοι του 33χρονου κάνουν λόγο για έναν εξαίρετο επιστήμονα, συνεπή στη δουλειά του, κοινωνικό και συμπαθή σε όλους, που όμως πριν λίγο καιρό είχε εξαφανιστεί ξανά μυστηριωδώς από την εργασία του και μετά από λίγες ημέρες επέστρεψε.

«Ένα καλοσυνάτο παιδί. Δεν είχε δείξει κάτι το οποίο να τους βάλει σε κάποια υποψία – ανησυχία. Στο παρελθόν είχε λείψει τρεις μέρες, αλλά στην τρίτη μέρα είχε επανέλθει. Αναίτια. Είχε λείψει στο παρελθόν. Και επανήλθε στα καθήκοντά του κανονικά στη συνέχεια», είπε ο διοικητής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Κωνσταντίνος Δανδουλάκης.

Οι έρευνες των Aρχών για τη μυστηριώδη εξαφάνιση συνεχίζονται πυρετωδώς, με την αστυνομία και τα ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ να χτενίζουν την περιοχή των Χανίων αλλά και την παραλία των Καλυβών όπου νεότερες πληροφορίες θέλουν τον 33χρονο να εθεάθη πριν εξαφανιστεί από προσώπου γης.

Υπενθυμίζεται ότι η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ έχει ενεργοποιήσει τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του καθώς η ζωή του, πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν κάποιος πολίτης γνωρίζει οτιδήποτε μπορεί να επικοινωνήσει με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο και την Εθνική Γραμμή SOS 1065.