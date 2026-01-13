Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα - Οι κινήσεις της ανήλικης πριν χαθούν τα ίχνη της - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, η οποία εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε μαρτυρία και κάθε νέο στοιχείο που έρχεται στο φως.

«Πήγε στο σχολείο και δε γύρισε. Φίλοι της λένε πως πήγε στην Αθήνα με ταξί. Πήγαμε αμέσως στην αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν έκανε τίποτα για μερικές μέρες. Όταν δημοσιεύτηκε στην τηλεόραση και οι δημοσιογράφοι μίλησαν για το θέμα, τότε έκαναν ανάλυση του υλικού της κάμερας στο σχολείο. Δεν ξέρω γιατί περίμεναν τόσο. Κανονικά δεν επιτρέπεται ένας ταξιτζής να πάει ένα παιδί μόνο του στην Αθήνα», είπε ο πατέρας της 16χρονης στο Live News.

Η Λόρα μαζί με τους γονείς της είχαν μετακομίσει τα τελευταία τρία χρόνια από τη Γερμανία στην Πάτρα, μια αλλαγή που, όπως φαίνεται, δυσκόλευε αρκετά τη 16χρονη. Φίλη της, που μίλησε στο Mega, περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσαρμογή της στην ελληνική κοινωνία.

Σύμφωνα με τη φίλη της, η 16χρονη είχε πουλήσει αρκετά προσωπικά της αντικείμενα, όπως ρούχα, τσάντες και καλλυντικά, προσπαθώντας να συγκεντρώσει χρήματα, αλλά δεν είχε εκμυστηρευτεί για ποιον σκοπό. Η ίδια την είχε ρωτήσει γιατί πουλά τα πράγματά της κι εκείνη της είχε απαντήσει ότι δεν την άρεσαν πια και ήθελε να τα δώσει.

Η εξαφάνιση της Λόρας δηλώθηκε στις 8 Ιανουαρίου. Από τις πρώτες έρευνες διαπιστώθηκε ότι πρόσφατα είχε αγοράσει ένα iPhone από συμμαθητή της και είχε πει σε μια φίλη της ότι χρειαζόταν χρήματα γιατί, όπως της είπε, «ήθελε να πάει κάπου».

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται βίντεο που δείχνει τη 16χρονη να μπαίνει σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, πιθανόν για να πουλήσει τα κοσμήματά της και να εξασφαλίσει χρήματα πριν από την εξαφάνισή της.

Επίσης υπάρχει και δεύτερο βίντεο που φαίνεται η Λόρα να συνομιλεί με έναν άνδρα έξω από ένα κατάστημα στην περιοχή του Ρίου. Το κορίτσι φαίνεται να έχει μαζί του τη σχολική του τσάντα και να στέκεται δίπλα από έναν άνδρα, με τον οποίο συνομιλούν. Μάλιστα φαίνεται να του δίνει κάτι, πιθανόν χρήματα και στη συνέχεια να επιβιβάζεται σε ταξί, το οποίο είχε κλείσει από την προηγούμενη και να μεταβαίνει στην Αθήνα. Ο άνδρας έφυγε από το σημείο με ένα μαύρο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ένα άλλο κορίτσι.

Η ασφάλεια Πατρών εξετάζει με προσοχή πληροφορίες που αναφέρουν ότι η 16χρονη είχε σκοπό να πάει στη Γερμανία, όπου ζει ο αδελφός της.

Ο οδηγός του ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα κατέθεσε πως η Λόρα ήταν αμίλητη σε όλη τη διαδρομή και βαφόταν. Όπως είπε έδειχνε για φοιτήτρια και όχι για μαθήτρια Λυκείου. «Δεν ανταλλάξαμε καμία κουβέντα μέχρι τον προορισμό μας. Έβγαλε τα καλλυντικά της και βαφόταν. Δεν φαινόταν παιδάκι, φαινόταν σαν φοιτήτρια. Έχω δώσει κατάθεση στην αστυνομία», λέει η οδηγός του ταξί στο Star.

Κατέθεσε επίσης την άφησε στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου και επικεντρώνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η Λόρα έχει πάρει μαζί της το διαβατήριό της, ωστόσο, σύμφωνα με τον πατέρα της, δεν έχει ταξιδέψει με αεροπλάνο για το εξωτερικό. Όμως ερευνάται μήπως ο μυστηριώδης άνδρας της πούλησε πλαστά έγγραφα για να ταξιδέψει.

Προς το παρόν δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος της, ενώ ερευνάται και αν κάποιος καθοδήγησε τη Λόρα για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει πριν εξαφανιστεί, αφού φαίνεται περίεργο να έχει καταστρώσει αυτό το σχέδιο μόνο του ένα 16χρονο κορίτσι.