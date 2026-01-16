Θρίλερ με την εξαφάνιση της Λόρας: Πού αναζητούν οι Αρχές τη 16χρονη - Νέα μαρτυρία - Real.gr

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα.

Η αστυνομία έχει επικεντρώσει τις έρευνές της σε συγκεκριμένα σημεία στην Αθήνα, τα οποία φέρεται να επισκέφθηκε η ανήλικη από την ημέρα άφιξής της στην πόλη. Αρχικά, στις 8 Ιανουαρίου, η Λόρα κατέβηκε από ταξί κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων, ενώ στις 9 και 10 Ιανουαρίου κάμερες ασφαλείας την κατέγραψαν να περιφέρεται στη Μικράς Ασίας, αναζητώντας Wi-Fi και προσπαθώντας να πουλήσει κοσμήματα.

Αν και από τις 11 Ιανουαρίου δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την πορεία της, μάρτυρες την εντόπισαν στις 12 και 13 Ιανουαρίου να ψωνίζει σε φούρνο στην οδό Γεωργίου στου Ζωγράφου, με το πιο πρόσφατο ίχνος της να είναι εκείνη τη στιγμή, κρατώντας μία βαλίτσα. Σύμφωνα με το Star, η Αστυνομία εξετάζει εξονυχιστικά κάθε δυνατότητα και εστιάζει σε περιοχές όπως η Πανεπιστημιούπολη και εγκαταλελειμμένα κτίρια στην περιοχή, καθώς και σε Airbnb της Αθήνας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η Λόρα εμφανίζεται να προσπαθεί να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φορώντας συχνά κουκούλα και καπέλο, ενώ διατηρεί το πρόσωπό της ελαφρώς σκυμμένο. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι το κορίτσι προσπαθεί να αποφύγει την αναγνώριση και να διαφύγει τον εντοπισμό της. Σύμφωνα με το Star, η Αστυνομία, εν τω μεταξύ, έχει κινητοποιήσει ειδικό εξοπλισμό για τον εντοπισμό του κινητού της τηλεφώνου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή.

Νέα μαρτυρία για εμφάνιση της 16χρονης Λόρα στη Βάρη

Νέα εμφάνιση φέρεται να έκανε η 16χρονη χθες Πέμπτη στην περιοχή της Βάρης, σύμφωνα με μαρτυρία πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές και παρέδωσε σχετικό φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της καφετέριας ο οποίος μίλησε αποκλειστικά στο ΕΡΤnews, η ανήλικη επισκέφθηκε το κατάστημα δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα. Η πρώτη παρουσία της καταγράφηκε περίπου στις 11:10 το πρωί, όταν κάθισε εντός του καταστήματος, παρήγγειλε έναν καφέ και παρέμεινε για λίγη ώρα κοιτώντας το κινητό της τηλέφωνο. Η δεύτερη επίσκεψη σημειώθηκε στις 15:45 της ίδιας ημέρας, οπότε εμφανίστηκε ξανά στον ίδιο χώρο, ωστόσο μόλις αντιλήφθηκε τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την εξαφάνιση της 16χρονης, το οποίο έπαιζε σε τηλεόραση που βρισκόταν στο χώρο, γρήγορα έστρεψε αλλού το κεφάλι της και έφυγε. Όπως ανέφερε, εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκε και ο ίδιος τη μεγάλη ομοιότητα του κοριτσιού με τη Λόρα, οπότε και ειδοποίησε τις αρχές.

Οι κάμερες ασφαλείας του καταστήματος κατέγραψαν την παρουσία της και το υλικό παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές. Ο μάρτυρας δήλωσε ότι το κορίτσι έμοιαζε έντονα με τη 16χρονη που αναζητείται και ότι φαινόταν ταραγμένη.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η ανήλικη χρησιμοποιούσε συνεχώς το κινητό της, πιθανώς επικοινωνώντας μέσω γραπτών μηνυμάτων, ενώ έδωσε την παραγγελία της στα αγγλικά. Επιπλέον, ανέφερε ότι η πληρωμή στο κατάστημα πραγματοποιήθηκε με κάρτα ξένης τράπεζας, ενώ τη δεύτερη φορά που έφυγε ο ιδιοκτήτης την ακολούθησε και την είδε να επιβιβάζεται σε λεωφορείο που εκτελεί δρομολόγιο προς Γλυφάδα.

Η 16χρονη φαίνεται να είχε προγραμματίσει να φύγει εδώ και αρκετό καιρό, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες από φίλους της, είχε πουλήσει διάφορα προσωπικά αντικείμενα για να συγκεντρώσει χρήματα. Μάλιστα, είχε αναφέρει ότι ήθελε να αγοράσει ένα τάμπλετ ή παπούτσια, ωστόσο ποτέ δεν έκανε αγορές, κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνει τις υποψίες ότι η Λόρα σχεδίαζε την εξαφάνισή της.

Το μήνυμα από το «Χαμόγελο του Παιδιού» και οι εκκλήσεις των γονιών της

Οι γονείς της Λόρας, οι οποίοι ζουν στην Πάτρα, έχουν απευθύνει έκκληση για την επιστροφή της κόρης τους, ενώ η μητέρα της ανέβηκε στην Αθήνα για να βοηθήσει στις έρευνες. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε μήνυμα προς τη Λόρα, ζητώντας της να επιστρέψει στο σπίτι και να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Η μητέρα και ο πατέρας της, την παρακάλεσαν δημόσια να επιστρέψει και να δώσει ένα τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισής της.

Οι γονείς της Λόρας μίλησαν το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», στέλνοντας το μήνυμά τους στην κόρη τους, ελπίζοντας ότι θα το ακούσει.

«Λόρα που είσαι; Σε παρακαλώ δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά. Ανησυχούμε για εσένα. Και η Σανέλ, ο Tiger και η Plombirdschik σε περιμένουν και εκείνα. Όπου και να είσαι να ξέρεις ότι σε αγαπάμε, σε περιμένουμε και θέλουμε να ακούσουμε όλα όσα σε απασχολούν για να βρούμε λύσεις μαζί», ήταν το σπαρακτικό μήνυμα του πατέρα της.

«Λόρα, αγάπη μου που είσαι; Σε αγαπάμε, έλα πίσω. Σε περιμένουμε», συμπλήρωσε με τη σειρά της η μητέρα της.

Η πρώτη διεύθυνση «κλειδί»

Μία από τις πρώτες πληροφορίες που έδωσε η Λόρα στον οδηγό ταξί όταν έφτασε στην Αθήνα ήταν η διεύθυνση στην οδό Αιγαίου, κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων, μία περιοχή με αρκετά Airbnb, όπου εκτιμάται ότι ίσως διέμεινε. Ωστόσο, λίγο πριν φτάσουν εκεί, ζήτησε να κατέβει από το όχημα, γεγονός που φαίνεται να έχει ανοίξει νέες πιθανότητες για την πορεία της.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες και εξετάζει κάθε ενδεχόμενο για τον εντοπισμό της Λόρας. Παράλληλα, η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και οι μαρτυρίες από καταστήματα και καφέ που φέρεται να επισκέφθηκε θα μπορούσαν να προσφέρουν νέες κρίσιμες πληροφορίες για τη συνέχεια της υπόθεσης.