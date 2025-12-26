Θρίλερ με το αυτοκίνητο που βρέθηκε στις Σέρρες - Εξετάζεται αν ανήκει στον αγνοούμενο διοικητή της Πυροσβεστικής Άνω Ποροΐων - Real.gr

Quantcast
Θρίλερ με το αυτοκίνητο που βρέθηκε στις Σέρρες – Εξετάζεται αν ανήκει στον αγνοούμενο διοικητή της Πυροσβεστικής Άνω Ποροΐων

23:54, 26/12/2025
Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, για να διαπιστώσει αν το αυτοκίνητο που βρέθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (26/12), στην κορυφογραμμή του Μπέλλες, ανήκει στον αγνοούμενο διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων, μεταβαίνει στη συγκεκριμένη περιοχή των Σερρών.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην κορυφογραμμή του Μπέλλες, στο φυλάκιο Παπαδοπούλα (σε υψόμετρο 1600 μέτρων κοντά στο Ιστίμπεη), εντοπίστηκε αυτοκίνητο που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και το ίδιο χρώμα με το όχημα του 45χρονου διοικητή, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη.

Παρ΄ όλα αυτά, εξετάζεται το ενδεχόμενο το αυτοκίνητο να βρισκόταν παρατημένο εκεί.Θρίλερ με το αυτοκίνητο που εντόπισαν κυνηγοί στο όρος Μπέλλες – Εξετάζεται αν ανήκει στον αγνοούμενο διοικητή της Πυροσβεστικής Άνω ΠοροΐωνΤο εξάρτημα αυτοκινήτου που βρέθηκε και ταιριάζει στο μοντέλο του οχήματος του 45χρονου αγνοούμενου

Το αυτοκίνητο, που είναι ακινητοποιημένο στα χιόνια, εντοπίστηκε από Βούλγαρους κυνηγούς, λίγα χιλιόμετρα από εκεί που είχε βρεθεί και το εξάρτημα του αυτοκινήτου, το οποίο ταίριαζε στο μοντέλο του οχήματος του 45χρονου αγνοούμενου.

