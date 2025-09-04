Μυστήριο με το βρέφος που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ - Συνελήφθη μια γυναίκα - Real.gr

Στη σύλληψη της φερόμενης ως μητέρας του βρέφους ηλικίας 30 ημερών που εντοπίστηκε μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Γυναίκα που δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί αν είναι η μητέρα του βρέφους, πήγε σε Αστυνομικό Τμήμα των Καμινίων και κατήγγειλε ότι άγνωστος άνδρας της άρπαξε το παιδί μέσα από τα χέρια ενώ ψώνιζε σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ακρόπολης, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Η γυναίκα συνελήφθη άμεσα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, έχει σχηματιστεί σε βάρος της δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Πέμπτη ενώπιον του εισαγγελέα.

Ερωτήματα ωστόσο γεννώνται από το γεγονός ότι το παιδί χάθηκε στην Ακρόπολη και το γεγονός αναφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα στην περιοχή των Καμινίων.

Το παιδί εντόπισε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης (3/9) από μία 54χρονη γυναίκα από την Αλβανία μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ, σε πάρκο επί της λεωφόρου Καλλιρόης. Η αστυνομία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο από το σούπερ μάρκετ όσο και από το πάρκο για να δουν ποιος άφησε το βρέφος στο σημείο.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.