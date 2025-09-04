Quantcast
Μυστήριο με το βρέφος που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ - Συνελήφθη μια γυναίκα - Real.gr
real player

Μυστήριο με το βρέφος που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ – Συνελήφθη μια γυναίκα

12:08, 04/09/2025
Μυστήριο με το βρέφος που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ – Συνελήφθη μια γυναίκα

Στη σύλληψη της φερόμενης ως μητέρας του βρέφους ηλικίας 30 ημερών που εντοπίστηκε μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Γυναίκα που δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί αν είναι η μητέρα του βρέφους, πήγε σε Αστυνομικό Τμήμα των Καμινίων και κατήγγειλε ότι άγνωστος άνδρας της άρπαξε το παιδί μέσα από τα χέρια ενώ ψώνιζε σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ακρόπολης, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Η γυναίκα συνελήφθη άμεσα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, έχει σχηματιστεί σε βάρος της δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Πέμπτη ενώπιον του εισαγγελέα.

Ερωτήματα ωστόσο γεννώνται από το γεγονός ότι το παιδί χάθηκε στην Ακρόπολη και το γεγονός αναφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα στην περιοχή των Καμινίων.

Το παιδί εντόπισε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης (3/9) από μία 54χρονη γυναίκα από την Αλβανία μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ, σε πάρκο επί της λεωφόρου Καλλιρόης. Η αστυνομία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο από το σούπερ μάρκετ όσο και από το πάρκο για να δουν ποιος άφησε το βρέφος στο σημείο.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μονή Σινά: Παραιτήθηκε ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Δρομολογεί διαδικασία για τη διαδοχή του

Μονή Σινά: Παραιτήθηκε ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Δρομολογεί διαδικασία για τη διαδοχή του

12:51 04/09
Ετσι νόθευε τα καύσιμα το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε: Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα - Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος

Ετσι νόθευε τα καύσιμα το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε: Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα - Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος

11:55 04/09
«Aπειλούν ότι θα με πυροβολήσουν...» - Ακύρωσε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - Τι είπε στον realfm για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

«Aπειλούν ότι θα με πυροβολήσουν...» - Ακύρωσε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - Τι είπε στον realfm για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

12:41 04/09
Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος

Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος

11:25 04/09
Πατήσια: Πώς έγινε η τραγωδία με την 34χρονη που γέννησε και πέθανε μαζί με το νεογνό - «Γύρισα και την είδα νεκρή» είπε ο σύζυγός της

Πατήσια: Πώς έγινε η τραγωδία με την 34χρονη που γέννησε και πέθανε μαζί με το νεογνό - «Γύρισα και την είδα νεκρή» είπε ο σύζυγός της

07:26 04/09
Λονδίνο: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε πεζούς – Αναφορές για τραυματίες

Λονδίνο: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε πεζούς – Αναφορές για τραυματίες

12:48 04/09
Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Η Αθήνα απαντά στις επιφυλάξεις της Λευκωσίας και δίνει έμφαση στη σημαντικότητα του έργου

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Η Αθήνα απαντά στις επιφυλάξεις της Λευκωσίας και δίνει έμφαση στη σημαντικότητα του έργου

12:24 04/09
Μυστήριο με το βρέφος που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ - Συνελήφθη μια γυναίκα

Μυστήριο με το βρέφος που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ - Συνελήφθη μια γυναίκα

12:08 04/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved