Θρίλερ με τον νεαρό άνδρα που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο - Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα θρίλερ στη Νέα Πέραμο, όπου λίγο μετά τις τρεις το μεσημέρι ένας πεζός διερχόμενος εντόπισε το πτώμα ενός νεαρού άντρα αγνώστων στοιχείων μέσα σε ένα ρέμα και κάλεσε τις Αρχές.

Την υπόθεση την έχει αναλάβει το Ανθρωποκτονιών και μεταβαίνει στο σημείο και ιατροδικαστής.

Όλα δείχνουν, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ότι πιθανόν πρόκειται για 27χρονο άντρα για τον οποίο δήλωσε η κοπέλα του την εξαφάνισή του και αρπαγή σε βάρος του από αγνώστους, πριν μία εβδομάδα, από το σπίτι του στην Ελευσίνα.

Συγκεκριμένα, όπως είχε αναφέρει η κοπέλα στους αστυνομικούς που έκανε τη δήλωση, ο σύντροφός της βγήκε για λίγο έξω από το σπίτι και δεν ξαναγύρισε και όταν τσέκαρε την κάμερα του σπιτιού, αντιλήφθηκε πως άγνωστοι με ένα αυτοκίνητο σταμάτησαν έξω από το σπίτι που έμεναν, τον έβαλαν στο αυτοκίνητο και έφυγαν με αυτό.

Η ίδια ανέφερε στους αστυνομικούς πως δεν γνωρίζει λόγους για τους οποίους θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο σε βάρος του συντρόφου της. Καθώς όλα συγκλίνουν στην εγκληματική ενέργεια, η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τόσο για την επίσημη ταυτοποίηση του θύματος όσο και για να διαπιστωθεί τι μπορεί να είχε προηγηθεί, για ποιους λόγους και από ποιους.