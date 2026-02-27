Θρίλερ στη Χαλκιδική: Αγνώστων στοιχείων η σορός που βρέθηκε σε σακούλες - Aναμένονται απαντήσεις από την ιατροδικαστική - Real.gr

Η ιατροδικαστική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα αναμένεται να ρίξει φως στην μακάβρια υπόθεση με το πτώμα που εντοπίστηκε, το απόγευμα της Πέμπτης, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλιούρι, στη Χαλκιδική.

Αργά το βράδυ μετέβη στο σημείο ιατροδικαστής για την εξέταση των ευρημάτων. Αν και η αρχική εικόνα της Αστυνομίας ήταν για διάσπαρτα ανθρώπινα μέλη, τελικά, πρόκειται για σορό, αγνώστου φύλου μέχρι στιγμής.

«Ήταν 5:30 η ώρα ακριβώς όταν βρήκα μια σακούλα τυλιγμένη η οποία ήταν σε κάποια σημεία σκισμένη. Στην αρχή πίστεψα ότι ήταν ζώο, τελικά ήταν άνθρωπος μέσα. Λίγο που περιεργάστηκα τη σορό είδα ένα χέρι, που φορούσε δαχτυλίδι. Ήταν ένας άνθρωπος, δίπλα ήταν μια βαλίτσα, πιστεύω ήταν μέσα στη βαλίτσα και επειδή έγινε καθαρισμός στην περιοχή βγήκε στην επιφάνεια», δήλωσε χθες στο thestival.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τις αστυνομικές Αρχές, η σορός, η οποία είναι σε προχωρημένη σήψη, είναι με το κρανίο, ωστόσο, πιθανότατα να λείπουν κάποια μέλη. Σύμφωνα με το voria, δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο εάν η σορός ανήκει σε γυναίκα καθώς είναι μουμιοποιημένη. Το μακάβριο εύρημα περισυνελέγη και θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Διαβατών.

Τη σορό εντόπισαν στην αγροτοδασική έκταση εργάτες οι οποίοι πραγματοποιούσαν εργασίες καθαρισμού. Τις αστυνομικές Αρχές ενημέρωσε το απόγευμα ο πρόεδρος της κοινότητας, σύμφωνα με τον οποίο βρέθηκε το πτώμα σε σακούλα και δίπλα υπήρχε μια βαλίτσα.

Δημογλίδου για Χαλκιδική: «Είναι σε προχωρημένη σήψη η σορός – Υπάρχουν εξαφανίσεις σε εκκρεμότητα»

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.Α. Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μίλησε στο Mega: «Θα πρέπει να μας βοηθήσει αρκετά η ιατροδικαστική εξέταση, γιατί τουλάχιστον με αυτό που αντίκρισαν οι αστυνομικοί, φαίνεται ότι υπάρχει προχωρημένη σήψη. Σε πρώτη φάση αναζητούν οι αστυνομικοί περιπτώσεις εξαφάνισης για τις οποίες δεν έχει βρεθεί κάποιος άνθρωπος. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν πρόκειται για το σώμα γυναίκας ή άνδρα. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη καθώς ήταν αρκετά προχωρημένη η σήψη. Η πρώτη εικόνα φαίνεται ότι μάλλον πρόκειται για γυναίκα, χωρίς όμως κανείς να μπορεί να το πει με απόλυτη βεβαιότητα, γι’ αυτό ακριβώς θα περιμένουμε την ιατροδικαστική εξέταση». Η γυναίκα βρέθηκε σε σακούλες. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες στη Βόρεια Ελλάδα, όπως στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα υπάρχουν δύο εξαφανίσεις οι οποίες παραμένουν σε εκκρεμότητα, δεν είχαν βρεθεί ποτέ οι γυναίκες αυτές. Είναι κάτι που διερευνάται. Βέβαια είμαστε πολύ μακριά ακόμη από αυτό. Θα πρέπει να δούμε αρκετά πού ανήκει αυτό το άψυχο σώμα, σε ποια γυναίκα».