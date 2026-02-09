Θρίλερ στη Φοινικούντα: Δικαστική μάχη για τη «χρυσή» κληρονομιά - Real.gr

Τι αναφέρει η αγωγή που κατέθεσε η αδελφή του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ εναντίον του 33χρονου ανιψιού του, που κατηγορείται για δολοφονία.

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Νέο «χτύπημα» δέχεται ο ήδη προφυλακισμένος στον Κορυδαλλό ανιψιός ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του θείου του Κωνσταντίνου Τομαρά, ιδιοκτήτη του κάμπινγκ «Αmmos» της Φοινικούντας, μετά την αγωγή ακύρωσης της διαθήκης που κατέθεσε η αδελφή του θύματος στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας. Η αδελφή του δολοφονηθέντος 68χρονου, Σοφία, με την αγωγή ζητά να κηρυχθεί ο ανιψιός της «ανάξιος να κληρονομήσει τον αποβιώσαντα Κωνσταντίνο Τομαρά» καθώς «είχε σκοπό την αφαίρεση της ζωής του θανόντος».

«Επειδή κατ’ αρθρ. 1862 ΑΚ η αναξιότητα του εναγόμενου κηρύσσεται με δικαστική απόφαση κατόπιν σχετικής αγωγής την οποία εγείρει ο έχων έννομο συμφέρον από τον παραμερισμό του ανάξιου. Επειδή μετά την έκπτωση του εναγόμενου λόγω αναξιότητας θα κληθώ ως μοναδικός εξ αδιαθέτου κληρονόμος του αποβιώσαντος αδελφού μου Κωνσταντίνου Τομαρά, δεδομένου ότι είμαι η πλησιέστερη συγγενής του, επομένως έχω έννομο συμφέρον στην έγερση της παρούσης αγωγής», τονίζεται στην αγωγή της αδελφής του θύματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανιψιός είχε παρουσιαστεί αρχικά ως αυτόπτης μάρτυρας, αλλά στη συνέχεια κατηγορήθηκε ως ηθικός αυτουργός και «εγκέφαλος» της δολοφονίας, με κίνητρο τη διαθήκη. Ο κατηγορούμενος είχε προσπαθήσει να στρέψει τις έρευνες αλλού, ωστόσο μαρτυρίες και τηλεφωνικές επικοινωνίες τον ενέπλεξαν στην υπόθεση. Στην ίδια φονική επίθεση δολοφονήθηκε και ο επί χρόνια φίλος του θύματος και επιστάτης της επιχείρησης, Βασίλης Γιαννόπουλος.

Στην αγωγή γίνεται αναφορά στην άγρια δολοφονία του 68χρονου Κωνσταντίνου Τομαρά στη Φοινικούντα στις 5 Οκτωβρίου 2025 και στην τελευταία μυστική διαθήκη που συνέταξε ο ίδιος τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του στον συμβολαιογράφο Μεθώνης, Παναγιώτη Τσώνη.

Πέντε αλλαγές

Η διαθήκη είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κωνσταντίνος Τομαράς το τελευταίο εξάμηνο την είχε αλλάξει πέντε φορές.

Στην τελευταία ιδιόχειρη διαθήκη του, που την συνέταξε τρεις μόνο ημέρες πριν από τη δολοφονία του, ανέφερε πως «κάθομαι και γράφω τη διαθήκη μου (σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου μου)», ενώ άφηνε την περιουσία του κατά 95% στον κατηγορούμενο σήμερα ως ηθικό αυτουργό. Μάλιστα, στην ίδια διαθήκη αναφέρεται στον κατηγορούμενο ως «αγαπημένο μου ανιψιό, Διονύσιο, λόγω του ότι τον αγαπώ σαν παιδί μου (αφού από παιδί τον είχα υπό την πνευματική καθοδήγησή μου), ουδέποτε παράκουσε τις εντολές μου και πάντα με έκανε ευτυχισμένο».

Ετσι, ο ανιψιός γινόταν κύριος του κάμπινγκ, καθώς κληρονομούσε κατά τη διαθήκη «το σύνολο των μετοχών, δηλαδή το 51% του κάμπινγκ “Αmmos” και συνεπώς καθίσταται εξ ολοκλήρου μέτοχος, στο σύνολο της έκτασης, ήτοι κατοικία μου, εξοπλισμό και κτίσματα, 20 στρέμματα εφαπτόμενα του κάμπινγκ μεταξύ αυτού και της θάλασσας, 17 στρέμματα στη θέση ΣΤΑΔΙΟΝ, καθώς και τραπεζικές καταθέσεις».

Στον επιστήθιο φίλο του και επί χρόνια συνεργάτη του, Βασίλη Γιαννόπουλο, που επίσης έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του δολοφόνου, ο Κωνσταντίνος Τομαράς άφηνε «το σύνολο των δύο όμορων γηπέδων έκτασης 8 στρεμμάτων, το 50% ενός ελαιοτεμαχίου, το 50% των καταθέσεών μου», ενώ στον ανιψιό του, Γιώργο, γιο της αδελφής του Σοφίας, άφηνε ένα ελαιοπερίβολο έκτασης 3,3 στρεμμάτων.

Στο τέλος της διαθήκης, ο εκλιπών έθετε έναν συγκεκριμένο όρο: «Οταν, εάν και εφόσον, ο ανιψιός προχωρήσει σε πώληση του κάμπινγκ “Ammos”, επιθυμώ όπως διαθέσει ποσά στους παρακάτω: στην αδελφή μου 100.000 ευρώ, στον ανιψιό μου Γεώργιο 100.000 ευρώ και στον Βασίλη Γιαννόπουλο 200.000 ευρώ». Από αυτή τη διαθήκη ο 68χρονος είχε εξαιρέσει τελείως την αδελφή του ανιψιού του Γιώργου, Αμαλία, καθώς και τον ανήλικο 17χρονο γιο της, τους οποίους όμως περιελάμβανε η προηγούμενη διαθήκη. Η εξήγηση είναι ότι ο προφυλακισμένος ανιψιός είχε πείσει τον θείο του ότι ο 17χρονος ανήλικος ήταν υπεύθυνος για τις δύο προηγούμενες επιθέσεις που είχε δεχθεί σε διάστημα 1,5 μήνα, όταν ξυλοκοπήθηκε και πυροβολήθηκε με αεροβόλο από έναν άγνωστο κουκουλοφόρο, που στη συνέχεια απεδείχθη ότι ήταν ο 22χρονος επίσης κατηγορούμενος για την υπόθεση της δολοφονίας.

Η ανατροπή

Με τις δύο πολύωρες συμπληρωματικές καταθέσεις που έλαβε στις 14 Ιανουαρίου η ανακρίτρια Καλαμάτας από τους δύο 22χρονους προφυλακισμένους, υπήρξε η μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση, καθώς ο 22χρονος Χ.Τ. από συνεργός στη διπλή δολοφονία κατηγορείται πλέον ως φυσικός αυτουργός, αν και ο ίδιος υποστηρίζει ότι μπήκε στο κάμπινγκ αλλά δεν πυροβόλησε, προσθέτοντας ότι «φοβάμαι για τη ζωή τη δική μου και της οικογένειάς μου. Δεν μπορώ να πω περισσότερα…».

«Αναφορικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση, εξελίσσεται με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό η κυρία ανάκριση και συνδυαστικά από την έρευνα που διεξάγεται, από τα αποδεικτικά στοιχεία καθώς και από τα αποτελέσματα από τα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.-ΔΕΕ, διαρκώς ανακύπτουν νέα στοιχεία που φωτίζουν ακόμα περισσότερο τις πτυχές και τα πρόσωπα σε επίπεδο συμμετοχής», δηλώνει στην «R» ο Νικόλαος Ι. Αλετράς, δικηγόρος του 22χρονου. «Μετά την πολύωρη συμπληρωματική απολογία και την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση που ακολούθησε, η στάση του εντολέα μου είναι συγκεκριμένη και εμμένει πως δεν είναι ούτε θα μπορούσε να είναι ο φυσικός αυτουργός των αποδιδόμενων κατηγοριών. Αναμένονται με ενδιαφέρον οι δικονομικές εξελίξεις από την έρευνα που συνεχίζει να εκτυλίσσεται», καταλήγει ο δικηγόρος.