Θρίλερ στη Φοινικούντα: Ετοίμαζαν τη δολοφονία από το 2022 - Real.gr

Ο εκβιασμός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που κατέληξε στην εκτέλεσή του και το σχέδιο των συλληφθέντων να καρπωθούν την περιουσία του.

Των Θ. ΠΑΝΟΥ, ΑΝ. ΚΑΝΔΥΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ακόμη δεν έχουν αποκαλυφθεί όλες οι σημαντικές λεπτομέρειες της υπόθεσης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, εκτιμούν πρόσωπα που παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των ερευνών. Η σύλληψη αρχικώς δύο 22χρονων, σε συνδυασμό με την τωρινή απόδοση κατηγοριών εις βάρος τριών ακόμη προσώπων για ηθική αυτουργία, μεταξύ αυτών και του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, έχει ανατρέψει τα αρχικά δεδομένα, τόσο για τα κίνητρα όσο και για τις λεπτομέρειες της εγκληματικής ενέργειας.

Πλέον, εκτιμάται ότι η δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Κώστα Τομαρά, προετοιμαζόταν επί τρία χρόνια και μάλιστα μεθοδικά.

Το 2022, ο ανιψιός του θύματος γνώρισε στην καφετέρια του φίλου του στο Κολωνάκι τον 19χρονο τότε σερβιτόρο και το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς, τον κάλεσε για να τον φιλοξενήσει στο κάμπινγκ ώστε να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο. Ο νεαρός συνευρέθηκε με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, γεγονός που οδήγησε στον σταδιακό εκβιασμό του 68χρονου και τελικά στην εκτέλεση του ίδιου και του 61χρονου επιστάτη του κάμπινγκ Βασίλη Γιαννόπουλου, στις 5 Οκτωβρίου.

Εκτός από τον 33χρονο ανιψιό, έχει συλληφθεί και ο 31χρονος ιδιοκτήτης της καφετέριας όπου εργαζόταν ο πρώην σερβιτόρος, 22 ετών σήμερα. Το τρίτο ένταλμα σύλληψης αφορά άτομο που είναι συνεργάτης του 31χρονου ιδιοκτήτη και εκτιμάται ότι ενδέχεται να γνωρίζει και αυτός λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Ο πραγματικός εκτελεστής

Τα στοιχεία που οδήγησαν στις νέες συλλήψεις και παράλληλα ξεκαθάρισαν το τοπίο για το ποιος τελικά τράβηξε τη σκανδάλη εναντίον των δύο θυμάτων προέκυψαν μέσα από την κύρια ανάκριση αλλά και από τα εργαστηριακά ευρήματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ωστόσο, αυτός που πυροβόλησε τελικά, φέρεται να ήταν ο πρώην σερβιτόρος και όχι ο άλλος 22χρονος που έχει συλληφθεί ως εκτελεστής.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο 22χρονος μαζί με τον συνομήλικο φίλο του, που οδηγούσε το επίμαχο σκούτερ στη διαδρομή προς τη Φοινικούντα, είχε συνεχώς τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον ανιψιό του θύματος, ενώ αμφότεροι χρησιμοποιούσαν κινητά «φαντάσματα».

Αυτές οι συνομιλίες αποτυπώθηκαν και στην άρση απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών που έχει στα χέρια της η ανακρίτρια Καλαμάτας. Αμέσως μετά τη δολοφονία ο οδηγός του σκούτερ, που περίμενε έξω από το κάμπινγκ, έφυγε για την Αθήνα, ενώ ο συνεργός του έμεινε στη Φοινικούντα και διανυκτέρευσε, είτε στο εσωτερικό του κάμπινγκ, είτε σε κάποιο άλλο οίκημα με τη μέριμνα βέβαια του ανιψιού του θύματος, με τον οποίο φρόντισαν εκείνο το βράδυ να εξαφανίσουν το περίστροφο, τα κινητά αλλά και τη θήκη της κιθάρας στην οποία είχαν τοποθετήσει το όπλο για τη μεταφορά του.

Το πρωί της επόμενης ημέρας, ο ανιψιός μετέφερε τον φερόμενο ως δράστη του διπλού φονικού κοντά στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας ώστε να φύγει ο 22χρονος για την Αθήνα. Αυτή η κίνηση φαίνεται να έχει αποτυπωθεί και σε βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο έχουν στα χέρια τους οι Αρχές.

Επίσης την επομένη της δολοφονίας, ο ανιψιός του 68χρονου είχε πλήθος τηλεφωνικών συνομιλιών με τον επιχειρηματία φίλο του στην Αθήνα, με αντικείμενο συζήτησης την κατάθεση που θα έδινε ο ίδιος την επόμενη ημέρα στην Αστυνομία. Αυτές οι συνομιλίες ανασύρθηκαν από τους ειδικούς των εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα να σηματοδοτήσουν την έκδοση εντάλματος σύλληψης και εις βάρος του Αθηναίου επιχειρηματία, ο οποίος ήδη έχει συλληφθεί και έχει ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

Τα όσα περιγράφονται στα εντάλματα σύλληψης της ανακρίτριας Καλαμάτας φαίνεται να αποδίδουν φυσική αυτουργία στον 22χρονο, που εμφανίστηκε αυτοβούλως αμέσως μετά τη διπλή δολοφονία δηλώνοντας ότι απλά ήταν συνεργός και αποδίδοντας τη δολοφονία στον συνομήλικό του, οδηγό του σκούτερ.

Κεντρικό πρόσωπο

Ο 33χρονος, που είχε μεγαλώσει υπό την προστασία του θείου του, βασικός κληρονόμος της σημαντικής περιουσίας του, φέρεται πλέον να είναι το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης. O κατηγορούμενος ήταν ο πιο οφελημένος βάσει της τελευταίας διαθήκης του 68χρονου. Παράλληλα, αμέσως μετά τη δολοφονία τηλεφώνησε στον επιχειρηματία που τώρα κατηγορείται και αυτός για ηθική αυτουργία, ενώ, τις ημέρες που ακολούθησαν προσπάθησε να πουλήσει κάποια ακίνητα. Οι κινήσεις αυτές δημιούργησαν βάσιμες υποψίες για την εμπλοκή του στο άγριο φονικό.

Στην πρώτη κατάθεσή του, ο ανιψιός περιέγραψε το σκηνικό της δολοφονίας, σημειώνοντας ότι είδε έναν άνδρα να εισέρχεται στη ρεσεψιόν, να πυροβολεί τον θείο του και τον 61χρονο επιστάτη του κάμπινγκ, ενώ στη συνέχεια στράφηκε και στον ίδιο. Ωστόσο, οι αντιφάσεις στα λεγόμενά του, το τηλεφώνημα στον επιχειρηματία που δεν είχε λογική εξήγηση καθώς και η βιασύνη του να πουλήσει ακίνητη περιουσία έστρεψαν την προσοχή των Αρχών στο πρόσωπό του. Σύμφωνα με το εις βάρος του ένταλμα, μέσω πακιστανικού τηλεφώνου έδινε εντολές ακόμα και λίγο πριν από τη δολοφονία στον 22χρονο, αρχικώς εμφανιζόμενο ως συνεργό, ενώ φέρεται να είναι αυτός που μετέφερε με το αυτοκίνητό του τον εκτελεστή μετά το διπλό φονικό.

Ηταν όμως και τα κρίσιμα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης τα οποία δεν «κολλούσαν» με τις περιγραφές που έδωσε. Οπως η εικόνα της ρεσεψιόν του κάμπινγκ -εκεί που έγιναν όλα- με το προστατευτικό τζάμι, πίσω από το οποίο βρίσκονταν τα θύματα, να μην έχει βληθεί, κάτι που θα ήταν και το πιο λογικό από τη στιγμή που σύμφωνα με τους αρχικούς ισχυρισμούς του, ο δράστης πυροβόλησε σχεδόν αμέσως αφού μπήκε στον χώρο.

Ο 33χρονος πάντως αρνείται όσα του αποδίδονται. Την όποια εμπλοκή του αρνείται και ο φίλος του από την Αθήνα, σε επιχείρηση του οποίου εργαζόταν ο 22χρονος που αρχικά εμφανίστηκε ως συνεργός, όπως δηλώνει στη Realnews ο συνήγορός του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος. «Ο άνθρωπος, που μου ανέθεσε την υπεράσπισή του, δηλώνει αθώος. Εχει λευκό ποινικό μητρώο, άμεμπτη ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική, κοινωνική ζωή. Δεν είχε καμία αντιπαλότητα με το θύμα. Οταν του είπα ότι δεν υπερασπίζομαι εντολείς συμβολαίων θανάτου, μου απάντησε: ‘‘Αν διαβάσετε τη δικογραφία και διαπιστώσετε ότι υπάρχουν αποδείξεις πως είμαι ηθικός αυτουργός ανθρωποκτονίας με δόλο, να μην με υπερασπιστείτε, γιατί το ίδιο θα έκανα και εγώ στη θέση σας”».

«Τον άφησαν ανυπεράσπιστο»

Η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Αμαλία Τομαρά, ήταν αυτή που από την πρώτη στιγμή επέμενε ότι στο έγκλημα εμπλέκονται και άλλοι πλην των δύο 22χρονων. Μιλώντας στην «R» δηλώνει πως θα φτάσει μέχρι τέλους, προκειμένου να αποκαλυφθούν όλη η αλήθεια αλλά και εκείνοι που προσπάθησαν να βάλουν στο «κάδρο» την ίδια και τον 17χρονο γιο της.

«Προτεραιότητά μου είναι να λογοδοτήσουν όλοι όσοι κατέθεσαν τα ψεύδη που αφορούσαν το παιδί μου και τραυμάτισαν την ψυχή του θείου μου. Ο θείος μου ένιωθε ντροπή να βγει από το σπίτι, γιατί πίστευε ότι εγώ μπορεί να θεωρούσα πως είχε πειράξει το παιδί μου. Αυτό το βάρος το κουβαλούσε μέχρι τον θάνατό του, χωρίς να γνωρίζω τι πραγματικά συνέβαινε και ποιοι υποκινούσαν όλα αυτά πίσω από την πλάτη μου. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι υπήρχαν άνθρωποι που ήθελαν το κακό της οικογένειάς μας. Και όμως, αυτός ο εφιάλτης δημιουργήθηκε επειδή κάποιοι έσπειραν συκοφαντίες, απομάκρυναν τον θείο μου από εμένα και την οικογένειά μου και τον άφησαν ανυπεράσπιστο, μόνο, σε μια κρίσιμη στιγμή. Σήμερα, πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να με στηρίζουν, με μοναδικό στόχο να φτάσουν όλα τα στοιχεία στις ανακριτικές Αρχές. Θέλω να βρεθούν όλοι οι δράστες και να τιμωρηθούν. Ολοι, χωρίς καμία εξαίρεση».

Η Αμ. Τομαρά προειδοποιεί πως δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω, ενώ χαρακτηρίζει «άγιο άνθρωπο» τον θείο της. «Οποιος επιχειρήσει να σταματήσει την προσπάθειά μου να αποκαλυφθεί η αλήθεια, όποιος θελήσει να σταθεί εμπόδιο σε αυτή την ιερή αποστολή για τη δικαίωση του θείου μου, πρέπει να γνωρίζει ότι θα με βρει απέναντί του, ακόμη και αν πρόκειται για συγγενικό πρόσωπο. Η αλήθεια δεν διαπραγματεύεται. Πρέπει επιτέλους όλοι να μιλήσουν. Μόνο έτσι θα πληρώσουν το τίμημα της εγκληματικής πράξης τους. Εχω λάβει όλα τα μέτρα για την ασφάλειά μου και δεν φοβάμαι καμία απειλή. Ο θείος μου ήταν ένας άγιος άνθρωπος, αγαπητός από όλους. Τον σκότωσαν και τον συκοφάντησαν. Για όλα αυτά θα πληρώσουν. Η δικαιοσύνη θα αποδοθεί».

Από την πλευρά της, η δικηγόρος της, Κατερίνα Φραγκάκη, σημειώνει πως θα συνεχιστεί η προσπάθειά τους να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. «Από την πρώτη στιγμή είχαμε την πεποίθηση ότι στην υπόθεση αυτή υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι πέραν των δύο αρχικών συλληφθέντων. Εδώ και δύο μήνες δεν έχουμε κοιμηθεί! Εργαζόμαστε αδιάκοπα, συλλέγουμε στοιχεία και τα παραδίδουμε στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να συμβάλουμε ουσιαστικά στο έργο της. Εμπιστευόμαστε απολύτως τη Δικαιοσύνη και πράγματι η διαδικασία προχώρησε, αναδεικνύοντας ότι το έγκλημα αυτό δεν ήταν υπόθεση δύο ατόμων, αλλά είχε μεγαλύτερη έκταση και βάθος. Εμείς θα συνεχίσουμε χωρίς να φοβόμαστε από ενδεχόμενες απειλές ή πιέσεις. Θα συνεχίσουμε μέχρι να φανεί ολόκληρη η αλήθεια, μέχρι να δικαιωθούν οι δύο άνθρωποι που χάθηκαν με τόσο άδικο τρόπο. Πιστεύουμε ότι στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει και όλοι όσοι πρέπει να τιμωρηθούν, θα τιμωρηθούν στον βαθμό που τους αναλογεί».