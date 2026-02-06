Θρίλερ στη Σφενδάμη Πιερίας: Εντοπίστηκε σορός σε καμένο όχημα - Real.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, όταν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε όχημα εντοπίστηκε σορός αγνώστων στοιχείων στην περιοχή Σφενδάμη Πιερίας.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, θέτοντας γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες Aρχές που έσπευσαν στο σημείο.