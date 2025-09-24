Θρίλερ στη Βοιωτία: «Είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» κατέθεσε ο γιος της 62χρονης - Real.gr

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Θήβας όπου μία 62χρονη γυναίκα δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας της και την έθαψε σε έναν στάβλο δίπλα στο σπίτι της, προκειμένου να συνεχίσει να φαίνεται ζωντανή και να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματά της.

Καθώς πληθαίνουν τα αναπάντητα ερωτήματα για την υπόθεση, η εισαγγελία διέταξε προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και για να διαπιστωθεί αν η απάτη που διέπραξε εις βάρος του Δημοσίου η 62χρονη ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο γιος της 62χρονης διευθύντριας του ΚΕΠ φέρεται να κατέθεσε ότι «εγώ την γιαγιά μου είχα να την δω από τις αρχές του 2021» .

Όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς είπε ότι «γνωρίζω ότι η γιαγιά μου είχε κάποιο πρόβλημα με τη καρδιά της, γνωρίζω ότι είχε κάνει μια σημαντική επέμβαση, ότι ήταν υπέρβαρη, ότι είχε πρόβλημα με το οξυγόνο της, ότι είχε άνοια, ότι είχε κινητικά προβλήματα. Γνωρίζω ότι λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν γνωρίζω ποια ακριβώς φαρμακευτική αγωγή έπαιρνε».

Μυστήριο παραμένει και ο ακριβής χρόνος θανάτου της ηλικιωμένης. Συγγενείς αλλά και κάτοικοι του χωριού υποστηρίζουν ότι είχαν να τη δουν από το 2020, την ώρα που η κόρη της ισχυρίζεται ότι πέθανε τον Αύγουστο του 2023.

Στο ίδιο σπίτι με τη μητέρα της 62χρονης πέθανε και ο πατέρας της

Στο ίδιο σπίτι με τη μητέρα της, πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους στη Βοιωτία για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Όπως αποκάλυψε το Star, ο πατέρας της, 20 ημέρες πριν πεθάνει άφησε την περιουσία του μέσω ιδιόχειρης διαθήκης στον γιο της 62χρονης και όχι στην ίδια.

Πρόκειται για τρία χωράφια, τα δύο με ελιές – το μεγαλύτερο 13 στρέμματα.

Λόγο στην περιουσία είχε και η μητέρα της 62χρονης.

Όλα τα στοιχεία ερευνώνται από την αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση της ηλικιωμένης στη Βοιωτία, ο εισαγγελέας ζήτησε προανακριτική εξέταση για να εξεταστεί αν έχει τελεστεί ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Βοιωτία: Σε αργία τέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της

Με κουκούλα, γυαλιά ηλίου και χειρουργική μάσκα, η 62χρονη από τη Βοιωτία, προσπαθεί να αποφύγει το τηλεοπτικό συνεργείο του ΑΝΤ1, που περιμένει έξω από το σπίτι της, για να καταγράψει τη δική της άποψη.

«Σας παρακαλώ να φύγετε, μην σας πατήσω με το αυτοκίνητο, γιατί είναι η μόνη έξοδος. Φύγετε από εδώ.»

Όταν επέστρεψε λίγες ώρες αργότερα, όμως, και είδε πάλι τα τηλεοπτικά συνεργεία έξω από το σπίτι της, έγινε επιθετική.

Σύμφωνα με μάρτυρα που μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ, η 62χρονη δεν φρόντιζε τη μητέρα της, αλλά αντίθετα την είχε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και υποσιτισμένη. Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν και φωτογραφίες από τις πληγές, που είχε η ηλικιωμένη γυναίκα λόγω κατάκλισης, Εικόνες, που είχαν τραβηχτεί τον Ιούνιο του 2021.

Μια συνάδελφός της, προχώρησε σε δηλώσεις στον ΑΝΤ1, αναφέροντας: «Είμαι κατηγορούμενη για εξύβριση. Με είχε βάλει μάρτυρα σε ένα δικαστήριο, με κάτι συναδέλφους και ήρθαμε σε προστριβή γιατί την ρώτησα για ποιο λόγο με έχει βάλει και μου έκανε μήνυση. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».

Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες, λέγεται ότι η 62χρονη μοίραζε μηνύσεις από εδώ και από εκεί, καθώς και ότι πήγαινε στην εργασία της με πιτζάμες, παντόφλες και φούτερ, όταν η θερμοκρασία ήταν 45 βαθμοί Κελσίου.

Σημειώνεται πως στο σημείο της ταφής βρέθηκε εισαγγελέας, προκειμένου να γίνει αυτοψία.

Όπως προκύπτει, στον λάκκο δεν υπήρχε κάτι, καθώς οι Αρχές είχαν πάρει τα κόκαλα και τα κλινοσκεπάσματα που είχαν βρεθεί, προκειμένου να εξεταστούν, καθώς η Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα σε βάθος πενταετίας, προκειμένου να ξεκαθαριστεί αν ο θάνατος της ηλικιωμένης ήταν απόρροια ανθρωποκτονίας με δόλο και αν υπήρξε θανατηφόρος έκθεση.

Μάλιστα, ζητείται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών η επίσπευση των ενεργειών και η σύνταξη του πορίσματος για να προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου και εάν στον σκελετό παρατηρούνται κακώσεις.