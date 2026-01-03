Θρίλερ στην Εύβοια: 50χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του - Η πόρτα ήταν κλειδωμένη - Real.gr

Σύνοψη από το
Όλα ξεκίνησαν όταν μια γυναίκα, έξω από την οικία της, ζήτησε επειγόντως βοήθεια καθώς αδυνατούσε να εισέλθει στο σπίτι όπου βρισκόταν ο σύζυγός της.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του eviathema.gr, η πόρτα της οικίας ήταν κλειδωμένη εσωτερικά με σύρτη, γεγονός που απέκλειε την πρόσβαση στη σύζυγο και μεγάλωσε τους φόβους για την ασφάλεια του ανθρώπου που βρισκόταν μέσα. Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο χρειάστηκε να παραβιάσουν την είσοδο για να ερευνήσουν τον χώρο, ελπίζοντας να προλάβουν τα χειρότερα.
Η κατάληξη όμως της επιχείρησης ήταν δυσοίωνη, καθώς κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στο εσωτερικό του σπιτιού, οι άνδρες της Πυροσβεστικής εντόπισαν τον 50χρονο ιδιοκτήτη στον υπόγειο χώρο, χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Το σκηνικό του θανάτου πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα έχει κινητοποιήσει τις αρχές, με τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χαλκίδας να βρίσκονται στον χώρο για τη συλλογή στοιχείων. Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του 50χρονου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να αποκλειστεί ή να επιβεβαιωθεί κάθε πιθανό σενάριο.