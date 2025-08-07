Θρίλερ στην Καβάλα: Κανένα ίχνος της 59χρονης τουρίστριας - Real.gr

Κορυφώνεται η αγωνία για την 59χρονη Βρετανίδα τουρίστρια που εξαφανίστηκε από παραλία της Καβάλας και αγνοείται για 6η μέρα.

Η τουρίστρια βρισκόταν στην παραλία Οφρυνίου πριν εξαφανιστεί ξαφνικά, το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής.

Ο ΑΝΤ1 έφερε στο φως της δημοσιότητας μία φωτογραφία, λίγες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη της.

Η γυναίκα κάθεται σε παραλιακό μαγαζί με τον σύζυγό της και φαίνεται να τρώει κάτι. Η 59χρονη, η οποία φοράει σκούρο μαγιό και γυαλιά ηλίου, δείχνει ήρεμη καθώς συνομιλεί με τον σύζυγό της, που εικονίζεται στη φωτογραφία να φορά λευκό καπέλο.

Το ζευγάρι είχε φτάσει στην παραλία από νωρίς το πρωί και είχε παραμείνει εκεί για αρκετές ώρες, όταν ο σύζυγος –ο οποίος είναι Έλληνας– αποκοιμήθηκε.

Όταν ξύπνησε, διαπίστωσε ότι η σύζυγός του είχε εξαφανιστεί.

Ένας ντόπιος, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, είδε την γυναίκα να κολυμπά σε βαθιά νερά και της συνέστησε να απομακρυνθεί ωστόσο εκείνη δεν τον άκουσε.

Ο σύζυγος της 59χρονης είπε στην αστυνομία ότι η γυναίκα έχει προβλήματα υγείας καθώς έχει ξαναχαθεί στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τη Γραμμή Ζωής, η γυναίκα εξαφανίστηκε από την παραλία Οφρυνίου Καβάλας, όπου είχε πάει για μπάνιο με τον σύζυγό της.

Έχει ίσια ξανθά μαλλιά μέχρι τους ώμους, γαλανά μάτια, ύψος 1,73 μέτρων και είναι αδύνατη. Την μέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ολόσωμο μαγιό.

Σύμφωνα με το Silver Alert που εκδόθηκε, η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο. Ενεργοποιήθηκε το κοινωνικό κομμάτι των υπηρεσιών αφού ενημερώθηκε πρώτα από την οικογένεια της αγνοούμενης και συγκέντρωσε τα απαιτούμενα στοιχεία.