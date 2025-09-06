Θρίλερ στην Κορινθία: «Εγκλωβισμένοι» παραμένουν οι αστυνομικοί σε χασισοφυτεία - Real.gr

Μια πρωτοφανής επιχείρηση των αστυνομικών αρχών στην Κορινθία οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση 2.012 δενδρυλλίων κάνναβης, σε μία από τις μεγαλύτερες χασισοφυτείες που έχουν βρεθεί ποτέ στην Κορινθία.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στο εγχείρημα βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη θέση. Εδώ και τέσσερις μέρες παραμένουν εγκλωβισμένοι στο σημείο, καθώς οι συνθήκες καθιστούν αδύνατη την απομάκρυνση ή τη μεταφορά των ευρημάτων.Το μέρος είναι εξαιρετικά δύσβατο, με δρόμους γεμάτους κινδύνους, που απαιτούν τουλάχιστον μιάμιση με δύο ώρες για να μπορέσει κανείς να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Οι αστυνομικοί έχουν αναλάβει τη φύλαξη της μεγάλης φυτείας, ώστε να μην υπάρξουν παρεμβάσεις τρίτων, όμως η παραμονή τους εκεί έχει γίνει πλέον εξουθενωτική. Όπως αναφέρει το korinthostv, το γεγονός ότι έχει ζητηθεί συνδρομή με εναέρια μέσα για την επιχείρηση απομάκρυνσης, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα είναι οι αστυνομικοί να παραμένουν αβοήθητοι, χωρίς τα απαραίτητα μέσα, ακόμη και χωρίς φαγητό. Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία τόσο για την ασφάλεια των ίδιων των αστυνομικών, όσο και για την ομαλή ολοκλήρωση της επιχείρησης, που εξελίσσεται σε μια από τις πιο δύσκολες και επικίνδυνες των τελευταίων ετών στην Κορινθία.

Όπως όμως κατήγγειλε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας, Χρήστος Βλαχοπάνος, ο οποίος επεσήμανε ότι από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου έχει ζητηθεί η συνδρομή εναέριου μέσου με δίχτυ για να απομακρυνθούν τα δενδρύλλια. ο Κύριος Βλαχοπάνος έκανε λόγο για 2.012 δενδρύλλια κάνναβης.

Όμως αυτό δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής δυνατό ενώ έχουν υπάρξει και υπηρεσιακές αρνήσεις από την πυροσβεστική και τον στρατό για την διάθεση ελικοπτέρου, όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας Γιώργος Μαυροειδής.

Ελλείψει δρόμων και μονάχα μέσω μονοπατιών, ο Γιώργος Μαυροειδής δήλωσε ότι «Χρειαζόμαστε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά με τα πόδια από το σημείο που αφήνουμε τα οχήματα μέχρι να φτάσουμε στη φυτεία. Ούτε αγροτικό, ούτε μηχανάκι δεν μπορεί να φτάσει. Έτσι, οι συνάδελφοι παίρνουν τα δενδρύλλια επ’ ώμου, μέσα σε σακούλες, και τα κατεβάζουν με τα πόδια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μέχρι αυτή την ώρα οι συνάδελφοι είναι “εγκλωβισμένοι” στην ορεινή περιοχή υπό αντίξοες συνθήκες, χωρίς τα βασικά, και φυλάνε τα ξεριζωμένα δενδρύλλια και περιμένουν ως μάνα εξ ουρανού κάποιο εναέριο μέσο», κατήγγειλε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας.

Η χασισοφυτεία εντοπίστηκε σε δύσβατη ορεινή περιοχή της Κορινθίας. Οι δρόμοι είναι κακοί ακόμα και με άσφαλτο, ενώ ένα μεγάλο μέρος είναι από τσιμέντο ή χωματόδρομους. Όλοι οι δρόμοι έχουν μεγάλη κλίση. Αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί μέχρι ένα σημείο και στη συνέχεια οι αστυνομικοί πρέπει να περιπατήσουν από 1 ώρα και 20 λεπτά έως 1 ώρα και 30 λεπτά για να αφήσουν 1 ή δύο δενδρύλλια κάνναβης προς καταστροφή.

Την στιγμή της επιχείρησης χρειάστηκαν μιάμιση ώρα να προσεγγίσουν το σημείο και ανέβηκαν χαράδρα 700 μέτρων με κλίση 80 μοιρών, με αποτέλεσμα τώρα να μην μπορούν να κατέβουν με 2.012 δενδρύλλια προς καταστροφή. Το χτύπημα στους καλλιεργητές ήρθε περίπου 40-50 ημέρες πριν την συγκομιδή, παρότι τα δενδρύλλια ήταν σε πλήρη ανάπτυξη.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας ζητά να να προνοήσει η ΕΛΑΣ προκειμένου να πάει στην περιοχή ελικόπτερο με δίχτυ όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις για να μεταφερθούν τα δενδρύλλια κάνναβης και να απεγκλωβιστούν οι αστυνομικοί. Το γεγονός πως 60 αστυνομικοί «αποκλείστηκαν» σε επιχείρηση και παραμένουν εγκλωβισμένοι δείχνει πρόχειρο σχεδιασμό της επιχείρησης.