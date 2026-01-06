Θρίλερ στις Σέρρες: 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του - Τι εξετάζουν οι Αρχές - Real.gr

Ένας 17χρονος βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του στις Σέρρες. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τον βρήκε η μητέρα του.

Σήμερα το πρωί είχε δηλωθεί στο αστυνομικό τμήμα η εξαφάνιση του.

Σύμφωνα με τη ΕΡΤ, η Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής του 17χρονου σε καβγά μεταξύ νεαρών που φέρεται να σημειώθηκε χθες το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος έφερε χτυπήματα στο σώμα.

Οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει στην προσαγωγή ενός ανηλίκου, ενώ εξετάζεται το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.