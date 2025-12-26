Θρίλερ στις Σέρρες: Βρέθηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων - Real.gr

Quantcast
Θρίλερ στις Σέρρες: Βρέθηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων
Θρίλερ στις Σέρρες: Βρέθηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων

22:32, 26/12/2025
Θρίλερ στις Σέρρες: Βρέθηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης του διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων που αγνοείται εδώ και μέρες, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην κορυφογραμμή του Μπέλλες στο φυλάκιο Παπαδοπούλα (σε υψόμετρο 1600 μέτρων κοντά στο Ιστίμπεη) εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (26/12) το αυτοκίνητο του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το πρωί της Τρίτης.

Το αυτοκίνητο, που είναι ακινητοποιημένο στα χιόνια, εντοπίστηκε από Βούλγαρους κυνηγούς, λίγα χιλιόμετρα από εκεί που είχε βρεθεί και το εξάρτημα του αυτοκινήτου, το οποίο ταίριαζε στο μοντέλο του οχήματος του 45χρονου.

