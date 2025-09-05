Θρίλερ στο Νέο Κόσμο με νεκρό ζευγάρι στο διαμέρισμα - Τι εκτιμούν οι Αρχές - Η μαρτυρία γειτόνισσας - Real.gr

Σύμφωνα με τις Αρχές πρόκειται για δολοφονία και μετά αυτοχειρία.

Δύο πτώματα, ενός άνδρα και μιας γυναίκας σε προχωρημένη αποσύνθεση, εντοπίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης (04/09) σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο. Πρόκειται για έναν άνδρα 74 ετών και μία γυναίκα, ενώ στο σημείο της τραγωδίας, στον τέταρτο όροφο του κτηρίου, βρέθηκαν επίσης δύο κάλυκες και ένα κυνηγητικό όπλο, γεγονός που δημιουργεί νέα ερωτήματα για τα αίτια θανάτου τους.

Η γυναίκα εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη και εμφανές τραύμα από όπλο στον θώρακα, ενώ ο άνδρας έφερε επίσης τραύμα από κυνηγετικό όπλο, με το όπλο να βρίσκεται δίπλα στο ζευγάρι μαζί με δύο κάλυκες.

Στον χώρο βρέθηκαν δυο κάλυκες ενώ οι Αστυνομικοί με βάση τα πρώτα στοιχεία θεωρούν πως ο άνδρας σκότωσε την γυναίκα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με μαρτυρία γείτονα ακούστηκαν δυο πυροβολισμοί στην περιοχή την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, ενώ οι γείτονες παραξενεύτηκαν από το γεγονός πως το ηλικιωμένο ζευγάρι είχε ξεχάσει για μέρες στα φώτα ανοικτά. Αυτό που τους προβλημάτισε ήταν η δυσοσμία στο διαμέρισμα, η οποία όσο περνούσαν οι μέρες γινόταν ακόμη και πιο έντονη με αποτέλεσμα να καλέσουν την Αστυνομία.

Το σπίτι ήταν ασφαλισμένο, έτσι οι έμπειροι αστυνομικοί που διερευνούν την υπόθεση εκτιμούν πως πιθανότερη εκδοχή είναι ο 74χρονος να σκότωσε την γυναίκα και μετά να αυτοκτόνησε.

«Άρχιζε να μυρίζει» λέει γειτόνισσα

«Γύρισα το Σάββατο από διακοπές, είδα το φως του σπιτιού που μένουν οι παππούδες και δεν το είχαν σβήσει» ανέφερε γειτόνισσα. «Λέω “μπορεί να είναι άρρωστοι, θα το ‘χουν ξεχάσει”. Όμως περνούσαν οι μέρες και τα… ίδια. Τη Δευτέρα άρχισε να μυρίζει πολύ. Τρίτη και Τετάρτη χειρότερα. Σήμερα ακόμη χειρότερα.

Και ο άνδρας μου είπε “γιατί μυρίζει τόσο άσχημα;”. Και λέμε πρέπει να ειδοποιήσουμε γιατί θα έχουν πεθάνει οι παππούδες. Γιατί τους ξέραμε. Ο άνδρας μου πήρε τηλέφωνο τον διαχειριστή, άνοιξαν την πόρτα και τους βρήκαν, νομίζω, στο υπνοδωμάτιο.Η κυρία δεν έβγαινε πολύ. Μόνο ο παππούς. Αλλά εγώ δεν είχα καταλάβει ότι ήταν άρρωστη» λέει ένοικος της πολυκατοικίας που ειδοποίησε τις Αρχές».

Οι έρευνες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε στοιχείο στον χώρο. Ιατροδικαστής αναμένεται επί τόπου προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια η αλληλουχία των γεγονότων και τα αίτια θανάτου των δύο προσώπων.

Οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, διερευνώντας όλες τις πιθανές διαστάσεις της υπόθεσης, καθώς η φύση των τραυμάτων και τα ευρήματα στο διαμέρισμα υποδηλώνουν έγκλημα με τραγική κατάληξη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση για την υπόθεση στην οποία αναφέρει: «Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δυο κάλυκες.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη Ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας. Από την μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής».