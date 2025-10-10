Άγιος Παντελεήμονας: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα - Real.gr

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής σε διαμέρισμα, που βρίσκεται σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκε δεμένος με δεματικά και χτυπημένος μέχρι θανάτου ένας 31χρονος Πολωνός, με ουκρανική καταγωγή, καθώς και ένας 48χρονος ομοεθνής του, που μεταφέρθηκε τραυματίας στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Ο 48χρονος ήταν αυτός που κάλεσε την Αστυνομία και σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ισχυρίστηκε ότι τέσσερα άτομα εισήλθαν στο διαμέρισμα και αφού έδεσαν αυτόν και τον 31χρονο ξεκίνησαν να τους χτυπούν με μανία.

O τραυματίας που μίλησε στους αστυνομικούς υποστήριξε πως τέσσερα άτομα μπήκαν μέσα στο σπίτι και ξεκίνησαν να τους χτυπούν. Ωστόσο δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης στο διαμέρισμα.

Αυτό που βρέθηκε, αντιθέτως, ήταν ηλεκτρικές συσκευές και ερευνάται αν ανήκουν στους ενοίκους ή όχι.