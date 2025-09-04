Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Νεκροί ένας άνδρας και μία γυναίκα σε διαμέρισμα - Δίπλα τους βρέθηκε όπλο - Real.gr

Quantcast
Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Νεκροί ένας άνδρας και μία γυναίκα σε διαμέρισμα - Δίπλα τους βρέθηκε όπλο
Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Νεκροί ένας άνδρας και μία γυναίκα σε διαμέρισμα – Δίπλα τους βρέθηκε όπλο

20:10, 04/09/2025
Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Νεκροί ένας άνδρας και μία γυναίκα σε διαμέρισμα – Δίπλα τους βρέθηκε όπλο

Ένας άνδρας και μία γυναίκα εντοπίστηκαν σε κατάσταση αποσύνθεσης μέσα σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο.

Νεκροί εντοπίστηκαν δύο ηλικιωμένοι πριν από λίγο, ένας άνδρας και μία γυναίκα, εντός διαμερίσματος στον Νέο Κόσμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο άτομα βρέθηκαν σε κατάσταση αποσύνθεσης, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και πυροβόλο όπλο.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Αττικής. Σημειώνεται πως όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά ακόμα και αυτό της αυτοκτονίας.

