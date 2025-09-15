Θρίλερ στον Θερμαϊκό: Βρέθηκε σορός άνδρα - Real.gr

Η σορός ενός άνδρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, εντοπίστηκε σήμερα το πρωί μέσα στον Θερμαϊκό στην περιοχή μεταξύ του Λευκού Πύργου και αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης από την αστυνομία.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος, που ανέσυρε τον άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται άνδρα περίπου 25 έως 30 ετών, ύψους 1,80 μ., ο οποίος έφερε ρουχισμό.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ πρόκειται να διαταχθεί διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής.