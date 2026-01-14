Θρήνος για τον 15χρονο που χάθηκε στο τροχαίο στη Σητεία - Το σημείο της τραγωδίας - Real.gr

Σύνοψη από το
Ο άτυχος νεαρός που έχασε άδοξα και πρόωρα τη ζωή του στην άσφαλτο, φέρεται να πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου εν αγνοία του πατέρα του, χθες το βράδυ, για μια βόλτα με τους φίλους του, σύμφωνα με το neakriti.
Στη θέση του οδηγού κάθισε o 16χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ με τραύμα στη σπονδυλική στήλη, ο 15χρονος κάθισε στη θέση του συνοδηγού, ενώ οι υπόλοιποι της παρέας στο πίσω κάθισμα.
Επιστρέφοντας από το Κάβο Σίδερο αναφέρουν οι πληροφορίες, κι ενώ βρίσκονταν στις στροφές της Ερημούπολης απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο, το όχημα – υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες – εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, καταλήγοντας στο πρανές του δρόμου.
Ο 15χρονος Γιάννης υπέστη τραύμα στο κεφάλι, με τον θάνατό του να είναι ακαριαίος.
Η οικογένεια του νεαρού κατάγεται από την Αθήνα, ενώ όταν ο παππούς συνταξιοδοτήθηκε, μετοίκισε με την οικογένειά του στη Σητεία. Ο πατέρας του 15χρονου εργάζεται ως σερβιτόρος και η μητέρα του σε σούπερ μάρκετ, πασχίζοντας για τον μοναχογιό τους.