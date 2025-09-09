Θρήνος για τον 17χρονο Γιώργο που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Κρήτη – Σήμερα η κηδεία του - Real.gr

Στo πένθος έχει βυθιστεί η κοινωνία των Αρχανών στην Κρήτη, απ’ όπου κατάγεται ο 17χρονος Γιώργος που χθες σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, ο 17χρονος φέτος είχε δώσει πανελλήνιες και είχε περάσει στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού όπου και θα πήγαινε να φοιτήσει τις επόμενες ημέρες.

Οι γονείς του, οι συγγενείς και οι φίλοι του δεν μπορούν να πιστέψουν πως χάθηκε τόσο άδικα ένα παιδί το οποίο πάντα βρισκόταν κοντά στην οικογένειά του και βοηθούσε τους πάντες.

Στις Αρχάνες η κηδεία

Το… τελευταίο αντίο αναμένεται να πει σήμερα πλήθος κόσμου στις Αρχάνες όπου θα τελεστεί η κηδεία του.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Παναγίας στις Άνω Αρχάνες ενώ, όπως αναφέρεται στο κηδειόσημο, η σορός του άτυχου 17χρονου θα βρίσκεται στην εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα για να τον αποχαιρετήσουν οι φίλοι και συγγενείς του.

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

Όλα συνέβησαν χθες λίγο μετά τις 11 το πρωί όταν ο 17χρονος οδηγούσε μία νταλίκα, που άνηκε στο ευρύτερο οικογενειακό του περιβάλλον.

Στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας, ο άτυχος νέος – άγνωστο πώς – έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και εξετράπη της πορείας του. Στην προσπάθειά του να επαναφέρει την νταλίκα στο δρόμο δυστυχώς ανετράπη με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο 17χρονος κάτω από τα συντρίμμια.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες διαπίστωσαν πως ο άτυχος νέος δεν είχε τις αισθήσεις του και ξεκίνησε τις προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα.