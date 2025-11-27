Quantcast
Θρήνος για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο: Ηταν η δεύτερη ημέρα του ως ΕΠΟΠ - Real.gr
09:15, 27/11/2025
Στο πένθος έχει βυθιστεί το χωριό του 19χρονου Ραφαήλ στο Τυμπάκι μετά τον θάνατό του το πρωί της Τετάρτης.

Μια αμυντική χειροβομβίδα έσκασε στα χέρια του στο Πεδίο Βολής Αφάντου στη Ρόδο, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από λανθασμένο χειρισμό.

Η τραγωδία στην εκπαιδευτική άσκηση βολής χειροβομβίδας στο 6ο Ειδικό Τάγμα Εθνικής Εφεδρείας σημειώθηκε μόλις τη δεύτερη ημέρα του 19χρονου στη μονάδα ως ΕΠΟΠ στρατιώτης (Επαγγελματίας Οπλίτης).

«Ήταν μόλις η δεύτερη μέρα στη μονάδα που μπήκε, τη Δευτέρα παρουσιάστηκε και εγώ έφυγα μόλις χθες και τον άφησα μόνο του. Θα ερχόταν την Παρασκευή σε άδεια. Μετά από αυτό που έγινε, δεν μπορεί να μας βοηθήσει κανείς. Εγώ το έχασα το παιδί μου. Τώρα, μπορεί να με βοηθήσει μόνο ο Θεός. Αυτό που μας νοιάζει τώρα είναι να έρθει το παιδί μου, ακόμη κι έτσι, πίσω σπίτι του» δήλωνε, όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο συντετριμμένος πατέρας του που είναι Διοικητής του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, ο άτυχος Ραφαήλ είχε καταταγεί στον Ελληνικό Στρατό τον Ιανουάριο και σύμφωνα με μαρτυρίες της οικογένειας, ήταν ενθουσιασμένος για την εκπαίδευση που θα ξεκινούσε. Ο πατέρας του, μάλιστα, περιγράφοντας τις τελευταίες συνομιλίες τους φέρεται να έχει πει ότι ο 19χρονος εξέφραζε ανυπομονησία για τις βολές με χειροβομβίδες.

Από την έκρηξη της χειροβομβίδας τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 39χρονος ΕΠ.ΟΠ επιλοχίας ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμό από τον αγκώνα και εκτεταμένα θραύσματα σε κορμό και άκρα.

Η σορός του 19χρονου αναμένεται να επιστρέψει στην Κρήτη σήμερα με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας ενώ η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, στο Τυμπάκι.

 

