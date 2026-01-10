Θρήνος για τον 27χρονο στην Κρήτη: Είχε πάει για κυνήγι με τον πατέρα και τον αδερφό του - Πώς συνέβη η τραγωδία - Real.gr

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Βιάννο ο τραγικός θάνατος του νεαρού άντρα ο οποίος έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου κατά τη διάρκεια κυνηγιού σε ορεινή και δύσβατη περιοχή του Δήμου Βιάννου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο νεκρός είναι ο 27χρονος, κάτοικος Άνω Βιάννου, οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί βαρύτατα τραύματα από την πτώση, στα οποία και υπέκυψε.

Ο άτυχος νέος, είχε βγει για κυνήγι μαζί με τον πατέρα και τον αδελφό του στην ορεινή περιοχή πάνω από το Καστρί Βιάννου, μια περιοχή που γνώριζε καλά και επισκεπτόταν συχνά. Το κυνήγι ήταν το αγαπημένο του χόμπι, μια δραστηριότητα που αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο νεαρός φέρεται να γλίστρησε σε απότομο σημείο με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα βάθους περίπου 80 έως 100 μέτρων. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη χαράδρα «Κάγκελο», στις παρυφές της περιοχής ανάμεσα στο Καστρί και τον Χόνδρο Βιάννου. Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή εθελοντών, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης του άτυχου νέου, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω της μορφολογίας του εδάφους.

Δυστυχώς ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε νεκρός στο ΕΚΑΒ.