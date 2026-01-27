Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ: Πώς συνέβη η τραγωδία στη Ρουμανία - Τα νεότερα για τους τραυματίες - Real.gr

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ελλάδα στην είδηση του θανάτου επτά οπαδών του ΠΑΟΚ σε τροχαίο στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Συγκλονισμένη είναι η Ελλάδα μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) στη Ρουμανία, με θύματα οπαδούς του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν στη Γαλλία για τον αγώνα του Δικεφάλου του Βορρά με τη Λιόν.

Επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν από τη σφοδρή σύγκρουση του βαν όπου επέβαιναν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, κοντά στην πόλη Λουγκογιέλουλ και συγκεκριμένα στην περιοχή της Τιμοσοάρας.

Τα νεότερα για τους τρεις τραυματίες

Από το σοκαριστικό τροχαίο σκοτώθηκαν επτά άνθρωποι, ενώ τρεις νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, έχουν επαφή με το περιβάλλον.

Σύμφωνα με ιατρικό ανακοινωθέν που μετέφεραν ρουμανικά ΜΜΕ, οι τρεις τραυματίες βρίσκονται εκτός κινδύνου, ο ένας με σοβαρά τραύματα.

Διευθυντής Νοσοκομείου Τιμισοάρα: «Σταθεροποιημένος ο ένας τραυματίας, οι άλλοι δύο έχουν επιφανειακά τραύματα»

«Τρεις τραυματίες διακομίσθηκαν από το Νοσοκομείο του Λουγκόι στο Νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Ένας από αυτούς έχει πολλαπλά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, κατάγματα στα πλευρά και κάταγμα κλείδας. Ο δεύτερος έχει κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και τραύμα στο κεφάλι. Ο τρίτος είχε τις αισθήσεις του και είναι συνεργάσιμος» ανέφερε ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου, Μιχάι Μπάλαν.

Στην κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα, αναφέρθηκε ο διευθυντής του νοσηλευτικού ιδρύματος, Ντόρελ Σάντεσκ, μιλώντας στο Mega News.

Όπως δήλωσε, ο ένας εκ των τραυματιών φέρει πολλαπλά κατάγματα, ωστόσο η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί και παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Οι άλλοι δύο τραυματίες έχουν υποστεί επιφανειακά τραύματα, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους, ενώ η πορεία της υγείας τους χαρακτηρίζεται καλή.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε όλος ο απαραίτητος μηχανισμός, με στόχο την άμεση και καλύτερη δυνατή φροντίδα των τραυματιών, υπογραμμίζοντας πως η ιατρική ομάδα βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Εικόνες από τη διακομιδή των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα

Το STAR εξασφάλισε πλάνα από τη διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο, με τον Γιώργο Καραμήτρο, Έλληνα που μένει στην ρουμανική πόλη, να σπεύδει για να βοηθήσει.

«Είμαι βαθιά συγκινημένος για τα παιδιά. Από την πρώτη στιγμή είμαστε εδώ πέρα για να βοηθήσουμε, ό,τι μπορούμε» είπε αρχικά, ενώ για την κατάσταση της υγείας τους πρόσθεσε: «Τους είδα και τους τρεις και έχουν επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ καλά, τους κοιτάνε οι γιατροί».

Ρουμάνος πραγματογνώμονας, ειδικός σε θέματα οδικής ασφάλειας, που μίλησε σε τοπικά μέσα, υποστηρίζει ότι αιτία του τροχαίου δεν ήταν η κόπωση ή η υπνηλία.

Έκανε λόγο για μια «ασυνήθιστη απώλεια ελέγχου» του οχήματος, που η πορεία του έδειξε ότι πιθανότατα ο οδηγός να βρισκόταν σε «κατάσταση έντονης διάσπασης προσοχής» από κάποιον καβγά, συνομιλία, ή ακόμη και χρήση κινητού.

Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο

Το δυστύχημα συνέβη σε έναν επαρχιακό δρόμο, χωρίς διαχωριστικό, κατά τη διάρκεια προσπέρασης που επιχείρησε να κάνει ο οδηγός του βαν, με αποτέλεσμα το όχημα να συγκρουστεί μετωπικά με την νταλίκα. Στο σημείο έχασαν τη ζωή τους επτά νέοι άντρες, ηλικίας έως 30 ετών, ενώ τρεις ακόμα επιβαίνοντες τραυματίστηκαν σοβαρά.

Το τηλεοπτικό δίκτυο και η ιστοσελίδα Digi24.ro μετέδωσαν τις πρώτες λεπτομέρειες για τη σύγκρουση, σημειώνοντας ότι το όχημα των οπαδών μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κατά τη διάρκεια προσπέρασης.

Μέσα από τα δελτία ειδήσεων Stirile Pro TV υπήρξε συνεχής ροή ενημέρωσης για την κατάσταση των τραυματιών και τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού των αρχών.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ένα μίνι λεωφορείο που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα επιβαίνοντες, προσπέρασε στην DN6 – E70, κοντά στην πόλη Λουγκογιέλουλ, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου Λούγκοϊ, και προσπαθώντας να επανέλθει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό. Ο οδηγός του μίνι λεωφορείου είναι μεταξύ των νεκρών.

Πέραν των επτά νεκρών, ένας εκ των οποίων ο οδηγός του βαν, υπάρχουν τρεις ακόμη τραυματίες, με τους δύο να είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

Στο πολύνεκρο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα, συγκεκριμένα ένα φορτηγό, ένα μίνι λεωφορείο και δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Το μίνι λεωφορείο είχε τη δυνατότητα μεταφοράς οκτώ επιβατών +1, εκτός από τον οδηγό, αλλά υπήρχαν συνολικά 10 άτομα στο όχημα.

Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών δεν κατέστη δυνατό να «σηκωθούν» ελικόπτερα ενώ όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Άμεσης Βοήθειας που μετέβη στο σημείο του δυστυχήματος «… το βυτιοφόρο ήταν γεμάτο με αλκοόλ, το οποίο ευτυχώς – ως προς αυτό το κομμάτι τουλάχιστον – δεν πήρε φωτιά».

Ο DN6/E70 θεωρείται ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους της χώρας και συνολικά στην Ευρώπη, λόγω της μεγάλης κυκλοφορίας φορτηγών και των συχνών προσπεράσεων στο αντίθετο ρεύμα, όπως συνέβη και στην τραγωδία που συντάραξε τη χώρα.