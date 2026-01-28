Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ - Τι είπε σε γιατρό ένας από τους τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία - Real.gr

Σοβαρή μαρτυρία για πιθανό τεχνικό πρόβλημα στο όχημα που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία μετέφερε στο ΕΡΤnews ο γιατρός Δημήτρης Κούκουλας, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά στους τραυματίες.

Όπως ανέφερε, ένας από τους επιζώντες, που νοσηλεύεται σε καλύτερη κατάσταση, περιέγραψε ότι κατά τη διάρκεια προσπέρασης μπλόκαρε το τιμόνι, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του βαν.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο κ. Κούκουλας, ο τραυματίας επαναλαμβάνει με σαφήνεια ότι κατά την προσπέραση ενεργοποιήθηκε κάποιο σύστημα υποβοήθησης, το οποίο δεν επέτρεψε στον οδηγό να επαναφέρει την πορεία του οχήματος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο ασθενής έκανε λόγο για ενεργοποίηση του lane assistance, περιγράφοντας ότι «μπλόκαρε το τιμόνι και το αυτοκίνητο έφυγε», μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ο ίδιος, σύμφωνα με τον γιατρό, δεν βρίσκεται σε καταστολή, έχει πλήρη επαφή με το περιβάλλον και γνωρίζει ακριβώς τι συνέβη.

Ο Δημήτρης Κούκουλας βρίσκεται σε νοσοκομείο σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το σημείο του δυστυχήματος. Όπως εξήγησε, εκεί έγινε η πρώτη εκτίμηση των τραυματιών και των θυμάτων, πριν ακολουθήσει η διακομιδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα, που αποτελεί νοσοκομείο αναφοράς.

Ο ίδιος μετέβη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μόλις πληροφορήθηκε ότι στο τροχαίο εμπλέκονταν Έλληνες, προκειμένου να συνδράμει κυρίως στη μετάφραση και την επικοινωνία με τους τραυματίες και το ιατρικό προσωπικό.

Επαφή με τραυματίες και ελληνικές αρχές

Ο κ. Κούκουλας επιβεβαίωσε ότι δύο από τους τρεις τραυματίες είναι σε θέση να επικοινωνούν και νοσηλεύονται στις κλινικές που έχουν ήδη αναφερθεί από τις αρχές. Όπως είπε, βρέθηκε στο νοσοκομείο και κατά την επίσκεψη της Ελληνίδας πρέσβειρας και του προξένου, ενώ στους θαλάμους εισήλθε και μικρή ομάδα οπαδών του ΠΑΟΚ για να δουν τους τραυματισμένους φίλους τους. Ένας από τους τραυματίες φέρει κατάγματα στα κάτω άκρα, ωστόσο η γενική του κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή.