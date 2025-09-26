Θρήνος στα Χανιά για το 4χρονο αγοράκι - Πώς έγινε η θανατηφόρα παράσυρση - Real.gr

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της θανατηφόρας παράσυρσης με θύμα ένα τετράχρονο αγοράκι το απόγευμα της Πέμπτης στο Καστέλι Κισάμου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του cretapost, το 4χρονο αγοράκι βρισκόταν με τον πατέρα του στο χωράφι για να κάνουν κάποιες εργασίες. Κάποια στιγμή – για άγνωστο ακόμα λόγο – το αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο χωράφι άρχισε να κινείται προς τα εμπρός. Εκεί όμως βρισκόταν το άτυχο παιδί, το οποίο και παρασύρθηκε.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με τον πατέρα να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και να ειδοποιεί τις Aρχές.

Άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο χωράφι και παρέλαβε το άτυχο παιδί με τους διασώστες να διαπιστώνουν πως φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το 4χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων όπου γιατροί και νοσηλευτές επιχείρησαν να το κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς όμως, το παιδί υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

Τα τραγικά νέα έχουν βυθίσει στο πένθος τα Χανιά.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες της θανατηφόρας παράσυρσης, ενώ ο πατέρας του τετράχρονου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.