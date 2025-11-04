Βορίζια: Σε βαρύ κλίμα και υπό αστυνομικό κλοιό η κηδεία της 56χρονης - Real.gr

Σε κλίνα οδύνης και με υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας αποχαίρετισαν σήμερα την 56χρονη, που έχασε τη ζωή της από την πρωτοφανή αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το Σάββατο το πρωί στα Βορίζια Ηρακλείου.

Κηδεύτηκε στον Αλικιανό Χανίων η 56χρονη που έχασε τη ζωή της στα Βορίζια Ηρακλείου κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών μεταξύ των δύο οικογενειών που εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουν μεταξύ τους προβλήματα και διαφορές.

Ο προαύλιος χώρος της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στον Αλικιανό όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία είχε ισχυρή αστυνομική παρουσία με ενόπλους αστυνομικούς των ειδικών μονάδων της ΕΛΑΣ ενώ νωρίτερα σκύλος της αρμόδιας υπηρεσίας έλεγξε τους χώρους πέριξ του ναού για τυχόν επικίνδυνα ευρήματα.

Σιωπηλός και προβληματισμένος ο κόσμος που συνόδευσε στην τελευταία της κατοικία την 56χρονη η οποία ήταν μητέρα δύο νέων ενώ πριν μερικά χρόνια είχε χάσει και το σύζυγο της. Κυρίως συγγενείς από την οικογένεια της 56χρονης,τη συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία στο κοιμητήριο Αλικιανού.

Για μία ήσυχη και καλοσυνάτη γυναίκα μίλησαν άνθρωποι που τη γνώριζαν τόσο από το χωριό όσο και από το νοσοκομείο Χανίων όπου υπηρετούσε ως νοσηλεύτρια στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

Κλονισμένη η κοινωνία και από το γεγονός ότι η 56χρονη βρέθηκε στο χωριό της τα Βορίζια, από όπου έφυγε σε ηλικία 20 ετών, για να παραστεί σε μνημόσυνο του πατέρα της. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, «πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη και κλόνισε την Κρήτη και τη χώρα… Μόνο καλά λόγια για την αδικοχαμένη γυναίκα από όλους… Πρέπει να καταθέσουμε την αντίθεση μας σε κάθε μορφή βίας, οπλοφορίας και οφείλουμε, ως τοπικές κοινωνίες και αυτοδιοίκηση να πράξουμε κάθε δυνατό για την εξάλειψη του φαινομένου”.

Από νωρίς το πρωί, περιπολικά και αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. τοποθετήθηκαν περιμετρικά του ναού και στους γύρω δρόμους, ενώ έκλεισε η οδός που οδηγεί στην εκκλησία για λόγους ασφαλείας.

Η αστυνομία εγκατέστησε ανιχνευτή μετάλλων στην είσοδο του ναού, ενώ σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών υλών ερεύνησε τον προαύλιο χώρο και το εσωτερικό της εκκλησίας, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε απρόοπτο.

Στον ουρανό του Αλικιανού πετά drone της αστυνομίας ώστε να υπάρχει πλήρης επιχειρησιακός έλεγχος κατά τη διάρκεια της τελετής.